В Челябинской области прошел горный трейл «Забег за облака». Победители на 12 км – Усольцев и Федореева, на 42 км – Савин и Гайнанова

27 августа в Златоусте в Национальном парке «Таганай» традиционно в последние выходные лета прошел 27-й горный марафон «Забег за облака».

Участников ждали три длинные дистанции – 12, 30 и 42 км и две короткие – Fun Run на 1178 и детский забег на 500 м.

Новинкой этого года стала новая трасса на 80 км. Это линейная гонка на 80 км, суммарный набор высоты которой составил 3275 м. Главной особенностью дистанции стал подъем на восемь главных вершин Таганая, высота которых свыше 1000 м.

Результаты победителей:

1178 м, мужчины

1. Семен Деменев – 3:01

2. Лев Боровков – 3:12

3. Матвей Кичигин – 3:15

1178 км, женщины

1. София Шлыгина – 3:04

2. Виктория Керимова – 3:06

3. Кира Хаипова – 3:12

12 км, мужчины

1. Василий Усольцев – 56:36

2. Иван Черданцев – 57:32

3. Максим Мищенко – 58:08

12 км, женщины

1. Диана Федореева – 1:02:41

2. Екатерина Фатеева – 1:10:51

3. Альбина Нуртдинова – 1:12:37

30 км, мужчины

1. Иван Куликов – 2:30:44

2. Артур Нурлыгаянов – 2:37:43

3. Андрей Солнцев – 2:38:50

30 км, женщины

1. Алена Топор – 3:01:15

2. Анастасия Козина – 3:06:14

3. Кристина Кисматова – 3:16:16

42 км, мужчины

1. Александр Савин – 4:10:19

2. Владимир Корсаков – 4:18:24

3. Максим Абрамов – 4:29:21

42 км, женщины

1. Зульфия Гайнанова – 4:21:41

2. Светлана Попова – 5:00:51

3. Светлана Балакина – 6:01:07

80 км, мужчины

1. Станислав Сабокарь – 10:14:36

2. Антон Королев – 10:45:01

3. Сергей Оводов – 11:13:44

Всего в забеге приняли участие 439 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте MyRace.info.