Результаты ультрамарафона Valday Ultra Trail 2022. Победители на 105 км – Дмитрий Липанов и Юлия Карлина

14 августа в Новгородской области состоялся Valday Ultra Trail 2022 на дистанциях 5, 15, 30, 55 и 105 км.

Ультрамарафон Valday Ultra Trail прошел по Большой Валдайской тропе в Валдайском национальном парке. Старт располагался в живописном ретрит-центре на берегу озера, а трасса пролегала по диким и местами труднопроходимым лесам.

Транспортная доступность из обеих столиц, красивая природа и дистанции для любого уровня подготовки сделали Valday Ultra Trail местом притяжения трейлраннеров и отличным направлением для спортивного туризма выходного дня. Забег прошёл сертификацию ITRA.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Алексей Шлепков – 31:34

2. Ренат Пономаренко – 32:49

3. Артем Беркаль – 33:05

5 км, женщины

1. Валентина Несвит – 33:59

2. Алена Шутилова – 34:01

3. Мария Аликина – 34:57

15 км, мужчины

1. Евгений Антонов – 56:54

2. Дмитрий Пыхунов – 57:38

3. Евгений Рыбинский – 1:00:16

15 км, женщины

1. Наталия Рябева – 1:11:22

2. Татьяна Беляева – 1:13:46

3. Дарья Веденина – 1:14:06

30 км, мужчины

1. Егор Соловьев – 2:26:08

2. Дмитрий Зонов – 2:28:43

3. Алексей Ткачев – 2:30:44

30 км, женщины

1. Татьяна Розова – 2:38:24

2. Анастасия Алексеева – 2:56:01

3. Елизавета Молозина – 2:57:33

55 км, мужчины

1. Дмитрий Петровский – 5:49:39

2. Павел Ермолов – 6:02:15

3. Артем Гордюхин – 6:02:43

55 км, женщины

1. Инна Супонева – 6:00:41

2. Наталья Шилина – 7:05:03

3. Елена Федорова – 7:10:56

105 км, мужчины

1. Дмитрий Липанов – 11:55:21

2. Дмитрий Наумов – 11:59:27

3. Антон Тампель – 12:20:02

105 км, женщины

1. Юлия Карлина – 13:08:29

2. Евгения Барышникова – 13:43:18

3. Лилия Дегтярева – 14:43:48

Всего в забеге приняли участие 658 человек. Результаты всех участников трейла можно посмотреть здесь.