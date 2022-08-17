Результаты ультрамарафона Valday Ultra Trail 2022. Победители на 105 км – Дмитрий Липанов и Юлия Карлина

14 августа в Новгородской области состоялся Valday Ultra Trail 2022 на дистанциях 5, 15, 30, 55 и 105 км.
Ультрамарафон Valday Ultra Trail прошел по Большой Валдайской тропе в Валдайском национальном парке. Старт располагался в живописном ретрит-центре на берегу озера, а трасса пролегала по диким и местами труднопроходимым лесам.
Транспортная доступность из обеих столиц, красивая природа и дистанции для любого уровня подготовки сделали Valday Ultra Trail местом притяжения трейлраннеров и отличным направлением для спортивного туризма выходного дня. Забег прошёл сертификацию ITRA.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Алексей Шлепков – 31:34
2. Ренат Пономаренко – 32:49
3. Артем Беркаль – 33:05
5 км, женщины
1. Валентина Несвит – 33:59
2. Алена Шутилова – 34:01
3. Мария Аликина – 34:57
15 км, мужчины
1. Евгений Антонов – 56:54
2. Дмитрий Пыхунов – 57:38
3. Евгений Рыбинский – 1:00:16
15 км, женщины
1. Наталия Рябева – 1:11:22
2. Татьяна Беляева – 1:13:46
3. Дарья Веденина – 1:14:06
30 км, мужчины
1. Егор Соловьев – 2:26:08
2. Дмитрий Зонов – 2:28:43
3. Алексей Ткачев – 2:30:44
30 км, женщины
1. Татьяна Розова – 2:38:24
2. Анастасия Алексеева – 2:56:01
3. Елизавета Молозина – 2:57:33
55 км, мужчины
1. Дмитрий Петровский – 5:49:39
2. Павел Ермолов – 6:02:15
3. Артем Гордюхин – 6:02:43
55 км, женщины
1. Инна Супонева – 6:00:41
2. Наталья Шилина – 7:05:03
3. Елена Федорова – 7:10:56
105 км, мужчины
1. Дмитрий Липанов – 11:55:21
2. Дмитрий Наумов – 11:59:27
3. Антон Тампель – 12:20:02
105 км, женщины
1. Юлия Карлина – 13:08:29
2. Евгения Барышникова – 13:43:18
3. Лилия Дегтярева – 14:43:48
Всего в забеге приняли участие 658 человек. Результаты всех участников трейла можно посмотреть здесь.
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