В рамках спортивного фестиваля FEST ULTRA100 прошли экстремальные ультрамарафоны на 115 и 220 км

Масштабный фестиваль спорта, музыки и самовыражения «Ultra 100» запустили 20 августа на арт-сцене в городе Волжский. Одновременный старт взяли сотни участников беговых аутентичных дистанций, идущих в пыльные степи.
В мероприятии приняли участие спортсмены из 39 регионов России и 4 стран – Азербайджана, Казахстана, Белоруссии и даже Эквадора.
На протяжении двух дней участников ждали 9 дистанций от 1,2 км до 220 км, sup-фестиваль, конный туризм, первая в мире гонка с дополненной реальностью, шоу под открытым небом, а также различные виды активности на территории фестивального городка, мастер-классы, шоу воздушных змеев, музыкальный фест, тест-драйв квадроциклов, тренировки на батутах, призы и много другое.
Трасса ультрамарафона 220 км по дикой полупустынной местности была обустроена переправой и барной стойкой, где принимали бегунов и днем, и ночью.
115 км, мужчины
1. Юрий Гречищев – 12:11:54
2. Александр Потапьев – 12:51:56
3. Михаил Тимофеев – 14:13:50
115 км, женщины
1. Марьяна Шагимарданова – 15:13:41
220 км, мужчины
1. Геннадий Дубровин – 29:33:15
2. Денис Юматов – 31:09:54
3. Александр Смирнов – 31:27:06
220 км, женщины
1. Галина Митричева – 32:22:11
220 км, эстафета
1. MIRRICO 3 (Игорь Ходатаев / Айдар Хакимов / Алмаз Насретдинов) – 23:11:41
2. MIRRICO 1 (Тимур Галимов / Евгений Крылов / Юрий Корнеев) – 23:38:04
3. MIRRICO 2 (Наталия Кузьмина / Гулия Исхакова / Оксана Болдырева) – 23:38:04
Всего в забегах на 115 и 220 км приняли участие 56 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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