Результаты трейла «Кавголовские горки». Победители на 10 км – Ледников и Егорова, на 21 км – Воронков и Волкова

21 августа в поселке Токсово (Ленинградская область) прошел четвертый этап 4restCup.
Участники трейла «Кавголовские горки» вышли на дистанции 21 км (Long), 10 км (Classic), 5 км (Small). Также в рамках мероприятия состоялись детские забеги на 300, 600 и 900 метров.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Денис Безменов – 23:04
2. Даниил Хомусько – 25:07
3. Семен Никитин – 27:44
5 км, женщины
1. Ирина Виноградова – 27:23
2. Алиса Мурина – 27:35
3. Ксения Веретенникова – 30:20
10 км, мужчины
1. Станислав Ледников – 41:29
2. Дмитрий Трипутень – 43:32
3. Валерий Крохмалюк – 43:50
10 км, женщины
1. Анастасия Егорова – 49:12
2. Ирина Маркова – 51:26
3. Мария Псхациева – 52:28
21 км, мужчины
1. Максим Воронков – 1:31:08
2. Никита Рысак – 1:35:26
3. Антон Кожинов – 1:36:18
21 км, женщины
1. Юлия Волкова – 1:49:11
2. Анна Заводова – 2:03:55
3. Юлия Петрусевич – 2:07:05
Всего в забеге приняли участие 110 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.
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