Результаты трейла «Кавголовские горки». Победители на 10 км – Ледников и Егорова, на 21 км – Воронков и Волкова

21 августа в поселке Токсово (Ленинградская область) прошел четвертый этап 4restCup.

Участники трейла «Кавголовские горки» вышли на дистанции 21 км (Long), 10 км (Classic), 5 км (Small). Также в рамках мероприятия состоялись детские забеги на 300, 600 и 900 метров.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Денис Безменов – 23:04

2. Даниил Хомусько – 25:07

3. Семен Никитин – 27:44

5 км, женщины

1. Ирина Виноградова – 27:23

2. Алиса Мурина – 27:35

3. Ксения Веретенникова – 30:20

10 км, мужчины

1. Станислав Ледников – 41:29

2. Дмитрий Трипутень – 43:32

3. Валерий Крохмалюк – 43:50

10 км, женщины

1. Анастасия Егорова – 49:12

2. Ирина Маркова – 51:26

3. Мария Псхациева – 52:28

21 км, мужчины

1. Максим Воронков – 1:31:08

2. Никита Рысак – 1:35:26

3. Антон Кожинов – 1:36:18

21 км, женщины

1. Юлия Волкова – 1:49:11

2. Анна Заводова – 2:03:55

3. Юлия Петрусевич – 2:07:05

Всего в забеге приняли участие 110 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.