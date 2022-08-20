Результаты FEST ULTRA100. Победители на 42 км – Павел Красников и Виктория Коровина

20 августа в Волгоградской области состоялся Fest Ultra100 на дистанциях 1,2 км, 4,5 км, 9,5 км, 42 км. Также в рамках мероприятия пройдут гонки на ультрадистанции в 115 и 220 км.
ULTRA – спортивный фестиваль международного масштаба. Культовое среди спортсменов соревнование по трейлраннигу. Единственный в России фестиваль, где объединены кибер-технологии, бег и другие виды спорта. Международное событие проводится с 2014 года.
Результаты победителей:
1,2 км, мужчины
1. Андрей Холодов – 4:46
2. Алексей Гунькин – 5:07
3. Тимур Хайрутдинов – 5:48
1,2 км, женщины
1. Екатерина Парфенова – 4:51
2. Маргарита Медведева – 5:27
3. Яна Неледва – 6:08
4,5 км, мужчины
1. Александр Панфилов – 18:20
2. Александр Бичеев – 19:05
3. Валентин Печкарев – 20:08
4,5 км, женщины
1. Алина Просикова – 28:55
2. Вероника Андреева – 29:04
3. Анастасия Калюжа – 29:48
9,5 км, мужчины
1. Вячеслав Кордонов – 34:35
2. Карен Ванцян – 37:12
3. Владимир Пашков – 40:25
9,5 км, женщины
1. Анна Бояркина – 45:31
2. Валентина Махонина – 47:22
3. Юлия Цицер – 47:41
42 км, мужчины
1. Павел Красников – 2:54:48
2. Александр Татарнев – 3:12:27
3. Максим Шлыков – 3:37:25
42 км, женщины
1. Виктория Коровина – 3:50:10
2. Мария Мальцева – 4:02:15
3. Анна Фролова – 4:20:54
Всего в трейле приняли участие 538 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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