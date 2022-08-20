Результаты FEST ULTRA100. Победители на 42 км – Павел Красников и Виктория Коровина

20 августа в Волгоградской области состоялся Fest Ultra100 на дистанциях 1,2 км, 4,5 км, 9,5 км, 42 км. Также в рамках мероприятия пройдут гонки на ультрадистанции в 115 и 220 км.

ULTRA – спортивный фестиваль международного масштаба. Культовое среди спортсменов соревнование по трейлраннигу. Единственный в России фестиваль, где объединены кибер-технологии, бег и другие виды спорта. Международное событие проводится с 2014 года.

Результаты победителей:

1,2 км, мужчины

1. Андрей Холодов – 4:46

2. Алексей Гунькин – 5:07

3. Тимур Хайрутдинов – 5:48

1,2 км, женщины

1. Екатерина Парфенова – 4:51

2. Маргарита Медведева – 5:27

3. Яна Неледва – 6:08

4,5 км, мужчины

1. Александр Панфилов – 18:20

2. Александр Бичеев – 19:05

3. Валентин Печкарев – 20:08

4,5 км, женщины

1. Алина Просикова – 28:55

2. Вероника Андреева – 29:04

3. Анастасия Калюжа – 29:48

9,5 км, мужчины

1. Вячеслав Кордонов – 34:35

2. Карен Ванцян – 37:12

3. Владимир Пашков – 40:25

9,5 км, женщины

1. Анна Бояркина – 45:31

2. Валентина Махонина – 47:22

3. Юлия Цицер – 47:41

42 км, мужчины

1. Павел Красников – 2:54:48

2. Александр Татарнев – 3:12:27

3. Максим Шлыков – 3:37:25

42 км, женщины

1. Виктория Коровина – 3:50:10

2. Мария Мальцева – 4:02:15

3. Анна Фролова – 4:20:54

Всего в трейле приняли участие 538 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте RussiaRunning.