Результаты Традиционного пробега «Азия-Европа» 2022. Победители полумарафона – Руслан Кульмухаметов и Ольга Энгель

7 августа в Кыштыме (Челябинская область) состоялся XVII Традиционный пробег «Азия-Европа» на дистанциях 12,5 и 21 км.
Результаты победителей:
12,5 км, мужчины
1. Павел Устюгов – 45:06
2. Юрий Бегджиков – 48:59
3. Степан Варанкин – 49:39
12,5 км, женщины
1. Валерия Ременцова – 1:02:16
2. Илона Байгильдина – 1:02:17
3. Екатерина Хаова – 1:02:28
21 км, мужчины
1. Рустам Кульмухаметов – 1:15:16
2. Олег Александров – 1:16:00
3. Артур Хамзин – 1:17:41
21 км, женщины
1. Ольга Энгель – 1:52:15
2. Надежда Бикбатырова – 1:54:09
3. Гузель Хамидуллина – 2:17:22
Всего в забеге приняли участие 85 человек. Результаты всех участников пробега можно посмотреть здесь.
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