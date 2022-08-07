Результаты Традиционного пробега «Азия-Европа» 2022. Победители полумарафона – Руслан Кульмухаметов и Ольга Энгель

7 августа в Кыштыме (Челябинская область) состоялся XVII Традиционный пробег «Азия-Европа» на дистанциях 12,5 и 21 км.

Результаты победителей:

12,5 км, мужчины

1. Павел Устюгов – 45:06

2. Юрий Бегджиков – 48:59

3. Степан Варанкин – 49:39

12,5 км, женщины

1. Валерия Ременцова – 1:02:16

2. Илона Байгильдина – 1:02:17

3. Екатерина Хаова – 1:02:28

21 км, мужчины

1. Рустам Кульмухаметов – 1:15:16

2. Олег Александров – 1:16:00

3. Артур Хамзин – 1:17:41

21 км, женщины

1. Ольга Энгель – 1:52:15

2. Надежда Бикбатырова – 1:54:09

3. Гузель Хамидуллина – 2:17:22

Всего в забеге приняли участие 85 человек. Результаты всех участников пробега можно посмотреть здесь.