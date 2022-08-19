Рут Чепнгетич и Сейфу Тура выступят на Чикагском марафоне в этом году

Действующие чемпионы Рут Чепнгетич и Сейфу Тура выступят в этом году Чикагский марафон.

Рут Чепнгетич завоевала титул на марафоне в Чикаго 2021 года со временем 2:22:31. А Сейфу Тура в 2021 году выиграл Чикагский марафон, почти установив личный рекорд. Если он выиграет марафон 2022 года, это сделает его пятым человеком в истории Чикаго, который победит в двух турнирах подряд.

Также на Чикагском марафоне выступят американки Эмили Сиссон, Лора Твитт, Сара Селлерс, Сара Вон, Диана Нукури, Кэрри Вердон и местная любимица Кристен Хекерт.

В элитный состав помимо американских спортсменок войдут кенийки Селестин Чепчирчир и Вивиан Киплагат, а также эфиопка Хейвен Хайлу.

Что касается мужчин, то эфиопы Херпаса Негаса, Давит Вольде и Асрар Абдерехман, а также олимпийский чемпион из Уганды Стивен Кисса и кениец Бенсон Кипруто также поборятся за победу в этом году.

Чикагский марафон 2022 года состоится 9 октября.

Полный список участников Чикагского марафона 2022

Мужчины

Герпас Негаса 2:03:40 (Дубай, 2019)

Давит Вольде 2:04:27 (Роттердам, 2021)

Сейфу Тура 2:04:29 (Милан, 2021)

Асрар Абдерехман 2:04:43 (Севилья, 2022)

Стивен Кисса 2:04:48 (Гамбург, 2022)

Бенсон Кипруто 2:05:13 (Торонто, 2019)

Эрик Киптануи 2:05:47 (Сиена, 2021)

Кехей Хосоя 2:06:35 (Оцу, 2021)

Хамза Сахли 2:07:15 (Сеул, 2022)

Ичитака Ямасита 2:07:42 (Оцу, 2022)

Хирото Фудзимагари 2:08:20 (Оита, 2022)

Японский Киеси Кога 2:08:30 (Оита, 2022)

Рики Наканиши 2:08:51 (Оита, 2022)

Джон Корир 2:09:08 (Лос-Анджелес, 2022)

Мэтт Макдональд 2:10:35 (Бостон, 2022)

Джеррелл Мок 2:10:37 (Чикаго, 2019)

Джейссон Суарес 2:10: 51 (Энсхеде, 2021)

Колин Микоу 2:11:22 (Чендлер, 2020)

Фрэнк Лара 2:11:32 (Хьюстон, 2022)

Рид Бьюкенен 2:11:38 (Чендлер, 2020)

Уилкерсон Дан 2:11:44 (Чикаго, 2019)

Тайлер МакКэндлесс 2:12:28 (Сакраменто, 2017)

Тернер Уайли 2:13:40 (Дулут, 2022)

Нико Монтанес 2:13:55 (Чикаго, 2021)

Алан Петерсон 2:14:45 (Чендлер, 2020)

Дэн Кремске 2:14:53 (Чикаго, 2019)

Зак Пэннинг 2:15:04 (Чикаго, 2021)

Пол Хоган 2:15:08 (Бостон, 2022)

Клейтон Янг 2:16:07 (Чикаго, 2021)

Гаррет Ли 2:18:21 (Дулут, 2021)

Абдулмухсен Алали 2:19:17 (Меса, 2022)

Чейз Уиверлинг 2:20:58 (Атланта, 2020)

Дебют Джона Дрессела

Дебют Джей Пи Флавина

Дебют Коннера Манца

Дебют Патрика Тирнана

Женщины

Рут Чепнгетич 2:17:08 (Дубай, 2019)

Селестин Чепчирчир 2:20:10 (Сеул, 2022)

Вивиан Киплагат 2:20:18 (Милан, 2022)

Хейвен Хайлу Десе 2:20:19 (Амстердам, 2021)

Эмили Сиссон 2:23:08 (Лондон, 2019)

Лаура Туитт 2:25:38 (Лондон, 2017)

Сара Селлерс 2:25:43 (Дулут, 2022)

Сара Вон 2:26:53 (Сакраменто, 2021)

Сюзанна Салливан 2:26:56 (Дулут, 2022)

Дайан Нукури 2:27:50 (Лондон, 2015)

Криста Дюшен 2:28:32 (Торонто, 2013)

Мэгги Монтойя 2:29:08 (Хьюстон, 2022)

Урсула Санчес 2:29:11 (Чендлер, 2020)

Кэрри Вердон 2:31:51 (Чикаго, 2021)

Рэйчел Ханна 2:32:09 (Хьюстон, 2016)

Бритни Фейвор 2:32:41 (Хьюстон, 2022)

Мерия Эрл 2:34:19 (Дулут, 2022)

Мари-Анж Брюмелот 2:35:41 (Дулут, 2022)

Кристен Хеккерт 2: 38:54 (Чикаго, 2017)

Оливия Пратт 2:40:42 (Чикаго, 2021)

Дебют Джесси Кардин

Дебют Макены Морли