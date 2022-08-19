Рут Чепнгетич и Сейфу Тура выступят на Чикагском марафоне в этом году

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Действующие чемпионы Рут Чепнгетич и Сейфу Тура выступят в этом году Чикагский марафон.

Рут Чепнгетич завоевала титул на марафоне в Чикаго 2021 года со временем 2:22:31. А Сейфу Тура в 2021 году выиграл Чикагский марафон, почти установив личный рекорд. Если он выиграет марафон 2022 года, это сделает его пятым человеком в истории Чикаго, который победит в двух турнирах подряд.

Также на Чикагском марафоне выступят американки Эмили Сиссон, Лора Твитт, Сара Селлерс, Сара Вон, Диана Нукури, Кэрри Вердон и местная любимица Кристен Хекерт.

В элитный состав помимо американских спортсменок войдут кенийки Селестин Чепчирчир и Вивиан Киплагат, а также эфиопка Хейвен Хайлу.

Что касается мужчин, то эфиопы Херпаса Негаса, Давит Вольде и Асрар Абдерехман, а также олимпийский чемпион из Уганды Стивен Кисса и кениец Бенсон Кипруто также поборятся за победу в этом году.

Чикагский марафон 2022 года состоится 9 октября. 

Полный список участников Чикагского марафона 2022

Мужчины

Герпас Негаса 2:03:40 (Дубай, 2019)

Давит Вольде 2:04:27 (Роттердам, 2021)

Сейфу Тура 2:04:29 (Милан, 2021) 

Асрар Абдерехман 2:04:43 (Севилья, 2022)

Стивен Кисса 2:04:48 (Гамбург, 2022) 

Бенсон Кипруто 2:05:13 (Торонто, 2019) 

Эрик Киптануи 2:05:47 (Сиена, 2021) 

Кехей Хосоя 2:06:35 (Оцу, 2021) 

Хамза Сахли 2:07:15 (Сеул, 2022) 

Ичитака Ямасита 2:07:42 (Оцу, 2022) 

Хирото Фудзимагари 2:08:20 (Оита, 2022)

Японский Киеси Кога 2:08:30 (Оита, 2022)

Рики Наканиши 2:08:51 (Оита, 2022)

Джон Корир 2:09:08 (Лос-Анджелес, 2022) 

Мэтт Макдональд 2:10:35 (Бостон, 2022) 

Джеррелл Мок 2:10:37 (Чикаго, 2019) 

Джейссон Суарес 2:10: 51 (Энсхеде, 2021) 

Колин Микоу 2:11:22 (Чендлер, 2020) 

Фрэнк Лара 2:11:32 (Хьюстон, 2022) 

Рид Бьюкенен 2:11:38 (Чендлер, 2020) 

Уилкерсон Дан 2:11:44 (Чикаго, 2019) 

Тайлер МакКэндлесс 2:12:28 (Сакраменто, 2017) 

Тернер Уайли 2:13:40 (Дулут, 2022) 

Нико Монтанес 2:13:55 (Чикаго, 2021) 

Алан Петерсон 2:14:45 (Чендлер, 2020) 

Дэн Кремске 2:14:53 (Чикаго, 2019)

Зак Пэннинг 2:15:04 (Чикаго, 2021) 

Пол Хоган 2:15:08 (Бостон, 2022)

Клейтон Янг 2:16:07 (Чикаго, 2021)

Гаррет Ли 2:18:21 (Дулут, 2021) 

Абдулмухсен Алали 2:19:17 (Меса, 2022) 

Чейз Уиверлинг 2:20:58 (Атланта, 2020) 

Дебют Джона Дрессела 

Дебют Джей Пи Флавина 

Дебют Коннера Манца 

Дебют Патрика Тирнана 

Женщины

Рут Чепнгетич 2:17:08 (Дубай, 2019) 

Селестин Чепчирчир 2:20:10 (Сеул, 2022) 

Вивиан Киплагат 2:20:18 (Милан, 2022) 

Хейвен Хайлу Десе 2:20:19 (Амстердам, 2021) 

Эмили Сиссон 2:23:08 (Лондон, 2019)

Лаура Туитт 2:25:38 (Лондон, 2017) 

Сара Селлерс 2:25:43 (Дулут, 2022) 

Сара Вон 2:26:53 (Сакраменто, 2021) 

Сюзанна Салливан 2:26:56 (Дулут, 2022) 

Дайан Нукури 2:27:50 (Лондон, 2015) 

Криста Дюшен 2:28:32 (Торонто, 2013) 

Мэгги Монтойя 2:29:08 (Хьюстон, 2022)

Урсула Санчес 2:29:11 (Чендлер, 2020) 

Кэрри Вердон 2:31:51 (Чикаго, 2021) 

Рэйчел Ханна 2:32:09 (Хьюстон, 2016) 

Бритни Фейвор 2:32:41 (Хьюстон, 2022) 

Мерия Эрл 2:34:19 (Дулут, 2022) 

Мари-Анж Брюмелот 2:35:41 (Дулут, 2022) 

Кристен Хеккерт 2: 38:54 (Чикаго, 2017) 

Оливия Пратт 2:40:42 (Чикаго, 2021) 

Дебют Джесси Кардин

Дебют Макены Морли

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