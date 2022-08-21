Город-миллионник Самара в пятый раз стал площадкой для любителей марафонского бега. Результаты Самарского международного марафона 2022

21 августа в Самаре состоялся юбилейный пятый Самарский международный марафон на дистанциях 3, 10, 21 и 42 км. Также в рамках мероприятия прошли детский забег на 600 метров и Самарская миля (1586 м).

Самарский международный марафон на кубок Главы городского округа Самара собрал более 4 тысяч участников из более чем 350 городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

В 2017 году в Самарском марафоне приняли участие уже 1500 атлетов. В 2018 году пробег собрал 2775 участников из России, Казахстана, Украины, США, Каймановых островов, Италии, Латвии, Литвы, Франции, Эстонии, Республики Корея. В 2018 году Самарский марафон получил сертификат AIMS.

Сложная эпидемиологическая ситуация последних лет не позволила провести Самарский марафон в 2021 году. В 2020 традиционный Самарский международный марафон был объединен с Космическим полумарафоном, перенесенным с весны, и состоялся не в августе, а 12 сентября.

Трасса Самарского марафона была проложена в два круга, полумарафона, соответственно, в один круг. Обе сертифицированы AIMS.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Александр Пендюхов – 10:02

2. Дмитрий Корнеев – 10:11

3. Николай Филиппов – 10:41

3 км, женщины

1. Яна Савельева – 11:53

2. Анастасия Норкина – 11:54

3. Елена Гринева – 11:57

10 км, мужчины

1. Виктор Самойлов – 33:39

2. Жарас Айтуаров – 34:22

3. Денис Маматов – 34:56

10 км, женщины

1. Наталья Пендюхова – 37:20

2. Наталия Ростова – 38:54

3. Майя Однокурцева – 41:20

21 км, мужчины

1. Дмитрий Бабкин – 1:16:01

2. Николай Наркевич – 1:17:42

3. Юрий Скепка – 1:17:43

21 км, женщины

1. Татьяна Еремеева – 1:25:48

2. Мария Мальчикова – 1:33:31

3. Софья Щепеткова – 1:34:54

42 км, мужчины

1. Владимир Чистяков – 2:32:52

2. Алексей Ширшов – 2:33:40

3. Владимир Бондаренко – 2:33:52

42 км, женщины

1. Александра Жаворонкова – 2:53:25

2. Дарья Неделькина – 3:10:01

3. Валентина Жеребцова – 3:29:12

Всего в забеге приняли участие 1858 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.