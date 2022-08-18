Результаты Международного марафона «Чистый Байкал» 2022. Победители забега на 42 км – Александр Канцебура и Нина Гумарова

13 августа на берегу озера Байкал прошел III Международный Марафон «Чистый Байкал» на дистанциях 3, 10,21 и 42 км.
Это единственное беговое событие, которое проходит среди живописнейших пейзажей побережья Баргузинского залива озера Байкал.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Лев Михалев – 15:25
2. Ардан Доржиев – 16:05
3. Александр Довбыш – 16:37
3 км, женщины
1. Ксения Брянская – 16:15
2. Ева Иванова – 18:21
3. Ирина Балабан – 19:33
10 км, мужчины
1. Сергей Соловьев – 34:03
2. Артем Геращенко – 34:42
3. Илья Полевик – 36:07
10 км, женщины
1. Наталья Егорова – 39:06
2. Жанна Демидова – 39:09
3. Александра Гордейчик – 45:51
21 км, мужчины
1. Михаил Карбушев – 1:14:17
2. Сергей Цветков – 1:17:21
3. Роман Хамкалов – 1:17:33
21 км, женщины
1. Наталья Молчанова – 1:36:32
2. Ивита Мэй – 1:36:42
3. Наталья Камизолова – 1:38:16
42 км, мужчины
1. Александр Канцебура – 2:29:30
2. Артем Кухаренко – 2:52:48
3. Сергей Ефимов – 2:57:33
42 км, женщины
1. Нина Гумарова – 3:01:30
2. Людмила Ганжурова – 3:34:37
3. Александра Митина – 3:40:40
Всего в соревнованиях приняли участие 637 человек. Результаты всех участников забега можно посмотреть здесь.
Комментарии