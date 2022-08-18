Результаты Международного марафона «Чистый Байкал» 2022. Победители забега на 42 км – Александр Канцебура и Нина Гумарова

13 августа на берегу озера Байкал прошел III Международный Марафон «Чистый Байкал» на дистанциях 3, 10,21 и 42 км.

Это единственное беговое событие, которое проходит среди живописнейших пейзажей побережья Баргузинского залива озера Байкал.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Лев Михалев – 15:25

2. Ардан Доржиев – 16:05

3. Александр Довбыш – 16:37

3 км, женщины

1. Ксения Брянская – 16:15

2. Ева Иванова – 18:21

3. Ирина Балабан – 19:33

10 км, мужчины

1. Сергей Соловьев – 34:03

2. Артем Геращенко – 34:42

3. Илья Полевик – 36:07

10 км, женщины

1. Наталья Егорова – 39:06

2. Жанна Демидова – 39:09

3. Александра Гордейчик – 45:51

21 км, мужчины

1. Михаил Карбушев – 1:14:17

2. Сергей Цветков – 1:17:21

3. Роман Хамкалов – 1:17:33

21 км, женщины

1. Наталья Молчанова – 1:36:32

2. Ивита Мэй – 1:36:42

3. Наталья Камизолова – 1:38:16

42 км, мужчины

1. Александр Канцебура – 2:29:30

2. Артем Кухаренко – 2:52:48

3. Сергей Ефимов – 2:57:33

42 км, женщины

1. Нина Гумарова – 3:01:30

2. Людмила Ганжурова – 3:34:37

3. Александра Митина – 3:40:40

Всего в соревнованиях приняли участие 637 человек. Результаты всех участников забега можно посмотреть здесь.