Результаты Камского полумарафона 2022. Победители на 10 км – Сидоров и Трефилова, на 21 км – Мубаракшин и Шамсутдинова

7 августа в Набережных Челнах (Республика Татарстан) прошел Камский полумарафон 2022 на дистанциях 3, 10 и 21 км.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Руслан Хафизов – 9:38

2. Бэри Коротких – 9:51

3. Евгений Акимичев – 10:18

3 км, женщины

1. Марьям Загитова – 11:24

2. Диляра Хисамутдинова – 11:36

3. Наиля Моисеева – 11:37

10 км, мужчины

1. Олег Сидоров – 33:39

2. Омар Ахметшин – 34:07

3. Тихон Гоголев – 34:47

10 км, женщины

1. Марина Трефилова – 42:50

2. Екатерина Чернышева – 44:03

3. Данелина Хабибулина – 44:40

21 км, мужчины

1. Ирек Мубаракшин – 1:15:30

2. Загир Аминев – 1:16:42

3. Сергей Смирнов – 1:16:57

21 км, женщины

1. Камила Шамсутдинова – 1:24:04

2. Оксана Сидорова – 1:7:58

3. Людмила Майкова – 1:32:07

Всего в забеге приняли участие 695 человек. На дистанцию 3 км вышли 169 человек, на 10 км – 299 человек, на 21 км – 227 человек. Результаты всех участников соревнований можно посмотреть на сайте RussiaRunning.