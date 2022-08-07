Результаты Камского полумарафона 2022. Победители на 10 км – Сидоров и Трефилова, на 21 км – Мубаракшин и Шамсутдинова

7 августа в Набережных Челнах (Республика Татарстан) прошел Камский полумарафон 2022 на дистанциях 3, 10 и 21 км.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Руслан Хафизов – 9:38
2. Бэри Коротких – 9:51
3. Евгений Акимичев – 10:18
3 км, женщины
1. Марьям Загитова – 11:24
2. Диляра Хисамутдинова – 11:36
3. Наиля Моисеева – 11:37
10 км, мужчины
1. Олег Сидоров – 33:39
2. Омар Ахметшин – 34:07
3. Тихон Гоголев – 34:47
10 км, женщины
1. Марина Трефилова – 42:50
2. Екатерина Чернышева – 44:03
3. Данелина Хабибулина – 44:40
21 км, мужчины
1. Ирек Мубаракшин – 1:15:30
2. Загир Аминев – 1:16:42
3. Сергей Смирнов – 1:16:57
21 км, женщины
1. Камила Шамсутдинова – 1:24:04
2. Оксана Сидорова – 1:7:58
3. Людмила Майкова – 1:32:07
Всего в забеге приняли участие 695 человек. На дистанцию 3 км вышли 169 человек, на 10 км – 299 человек, на 21 км – 227 человек. Результаты всех участников соревнований можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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