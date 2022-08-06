Результаты Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь» 2022. Победители на 10 км – Иванов и Рыбинкина, на 21 км – Котов и Сергеева

6 августа в Ярославской области прошел Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь» на дистанциях 3,10 и 21 км. Также состоялись детские забеги на 300 и 600 метров. Полумарафон входит в серию беговых событий «Бегом по Золотому кольцу».

Маршрут полумарафона в Рыбинске проходил по исторической части города мимо Соборной площади и сказочного здания музея, по центральному проспекту, где сохранилась старинная архитектура, по тенистой набережной Волги.

Это один из самых живописных забегов серии с домашней атмосферой и шумной поддержкой болельщиков. После забега можно было погулять по купеческому городу или съездить на Рыбинское водохранилище, которое местные называют морем.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Даниил Авдеев – 9:16

2. Никита Рубцов – 9:30

3. Степан Локтионов – 9:33

3 км, женщины

1. Елизавета Соколова – 11:11

2. Алина Лебедева – 12:20

3. Варвара Цветкова – 12:42

10 км, мужчины

1. Михаил Иванов – 33:45

2. Сергей Бабушинов – 34:32

3. Кирилл Борунов – 34:42

10 км, женщины

1. Алина Рыбинкина – 41:40

2. Жанна Михайлова – 43:07

3. Светлана Ермакова – 43:43

21 км, мужчины

1. Юрий Котов – 1:20:44

2. Павел Иванов – 1:23:49

3. Андрей Швецов – 1:24:47

21 км, женщины

1. Екатерина Сергеева – 1:24:45

2. Елена Скоблина – 1:25:23

3. Ольга Яснева – 1:37:38

Всего в забеге приняли участие 1407 человек. На дистанцию 3 км вышли 392 человека, на 10 км – 472 человек, на 21 км – 301 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте RussiaRunning.