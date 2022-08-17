В Крыму состоялся ночной неоновый полумарафон «Ночная Евпатория». Участники бежали по песчаным пляжам Евпатории на закате

14 августа в Евпатории прошел полумарафон «Ночная Евпатория» 2022 на дистанциях 2, 6, 10 и 21 км.

Забег «Ночная Евпатория» стартовал на закате на пляже. Участников ждала домашняя камерная атмосфера и маршрут с видом на море. В Евпатории полумарафон прошел в пятый раз.

Результаты победителей:

2 км, абсолют

1. Алексей Ганжа – 08:57

2. Кристина Лесникова – 10:57

3. Евгения Ходюкова – 13:03

4. Максим Григорьев – 13:47

5. Ирина Сафаргалина – 14:37

6. Светлана Смолина – 15:15

6 км, женщины

1. Марина Копчунова – 38:17

2. Кира Катьянова – 38:50

3. Ирина Василяка – 48:13

6 км, мужчины

1. Александр Окара – 29:34

2. Алексей Демиденко – 29:55

3. Наиль Ахмадулин – 31:50

10 км, женщины

1. Светлана Кушкова – 57:21

2. Анжелика Торубарова – 1:01:26

3. Регина Закирьянова – 1:05:28

10 км, мужчины

1. Виталий Солоухин – 47:50

2. Дмитрий Симаков – 47:51

3. Василий Григорьев – 49:21

21 км, женщины

1. Мерьем Бекирова – 2:36:22

2. Людмила Сиротина – 2:36:47

3. Нина Данилова – 2:48:01

21 км, мужчины

1. Александр Лесин – 1:48:26

2. Михаил Шолом – 1:50:10

3. Александр Бесфамильный – 1:51:50

Всего в забеге приняли участие 68 человек. Результаты всех участников гонки можно посмотреть здесь.