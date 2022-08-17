В Крыму состоялся ночной неоновый полумарафон «Ночная Евпатория». Участники бежали по песчаным пляжам Евпатории на закате

14 августа в Евпатории прошел полумарафон «Ночная Евпатория» 2022 на дистанциях 2, 6, 10 и 21 км.
Забег «Ночная Евпатория» стартовал на закате на пляже. Участников ждала домашняя камерная атмосфера и маршрут с видом на море. В Евпатории полумарафон прошел в пятый раз.
Результаты победителей:
2 км, абсолют
1. Алексей Ганжа – 08:57
2. Кристина Лесникова – 10:57
3. Евгения Ходюкова – 13:03
4. Максим Григорьев – 13:47
5. Ирина Сафаргалина – 14:37
6. Светлана Смолина – 15:15
6 км, женщины
1. Марина Копчунова – 38:17
2. Кира Катьянова – 38:50
3. Ирина Василяка – 48:13
6 км, мужчины
1. Александр Окара – 29:34
2. Алексей Демиденко – 29:55
3. Наиль Ахмадулин – 31:50
10 км, женщины
1. Светлана Кушкова – 57:21
2. Анжелика Торубарова – 1:01:26
3. Регина Закирьянова – 1:05:28
10 км, мужчины
1. Виталий Солоухин – 47:50
2. Дмитрий Симаков – 47:51
3. Василий Григорьев – 49:21
21 км, женщины
1. Мерьем Бекирова – 2:36:22
2. Людмила Сиротина – 2:36:47
3. Нина Данилова – 2:48:01
21 км, мужчины
1. Александр Лесин – 1:48:26
2. Михаил Шолом – 1:50:10
3. Александр Бесфамильный – 1:51:50
Всего в забеге приняли участие 68 человек. Результаты всех участников гонки можно посмотреть здесь.
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