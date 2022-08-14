В Московской области прошел «Пушкинский полумарафон». Победители на 21 км – Евгений Толстопятов и Мария Лихачева

13 августа в округе Пушкинский (Московская область) состоялся третий старт серии легкоатлетических забегов «Беговая Лига Подмосковья». В рамках «Пушкинского полумарафона» спортсмены вышли на дистанции 3, 10 и 21,1 км. Также прошли детские забеги на 300 и 600 метров.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Артем Сериков – 8:41
2. Дмитрий Хапёрских – 9:43
3. Иннокентий Пешков – 9:47
3 км, женщины
1. Ирина Гавриленко – 11:47
2. Анжелика Ширпышева – 11:55
3. Виктория Солдатенко – 12:09
10 км, мужчины
1. Сергей Егоркин – 33:00
2. Вадим Киреев – 34:18
3. Роман Ткачук – 34:49
10 км, женщины
1. Мария Иванова – 42:30
2. Ольга Сорокина – 43:15
3. Мария Белова – 43:26
21 км, мужчины
1. Евгений Толстопятов – 1:16:56
2. Дмитрий Билитенко – 1:20:21
3. Вячеслав Винер – 1:20:21
21 км, женщины
1. Мария Лихачева – 1:31:47
2. Александра Лысенко – 1:38:48
3. Нина Орлова – 1:41:05
Всего в забеги приняли участие 686 человек. Результаты всех участников гонки можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
Комментарии