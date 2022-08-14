В Московской области прошел «Пушкинский полумарафон». Победители на 21 км – Евгений Толстопятов и Мария Лихачева

13 августа в округе Пушкинский (Московская область) состоялся третий старт серии легкоатлетических забегов «Беговая Лига Подмосковья». В рамках «Пушкинского полумарафона» спортсмены вышли на дистанции 3, 10 и 21,1 км. Также прошли детские забеги на 300 и 600 метров.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Артем Сериков – 8:41

2. Дмитрий Хапёрских – 9:43

3. Иннокентий Пешков – 9:47

3 км, женщины

1. Ирина Гавриленко – 11:47

2. Анжелика Ширпышева – 11:55

3. Виктория Солдатенко – 12:09

10 км, мужчины

1. Сергей Егоркин – 33:00

2. Вадим Киреев – 34:18

3. Роман Ткачук – 34:49

10 км, женщины

1. Мария Иванова – 42:30

2. Ольга Сорокина – 43:15

3. Мария Белова – 43:26

21 км, мужчины

1. Евгений Толстопятов – 1:16:56

2. Дмитрий Билитенко – 1:20:21

3. Вячеслав Винер – 1:20:21

21 км, женщины

1. Мария Лихачева – 1:31:47

2. Александра Лысенко – 1:38:48

3. Нина Орлова – 1:41:05

Всего в забеги приняли участие 686 человек. Результаты всех участников гонки можно посмотреть на сайте RussiaRunning.