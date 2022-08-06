Результаты Сибирского Международного Марафона 2022. Победители на 10 км – Антонов и Новикова, на 42 км – Миншин и Ковалева

6 августа в Омске состоялся Сибирский Международный Марафон на дистанциях 3, 10, 21 и 42 км. В этом году СММ прошел в статусе Кубка России по марафону.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Виталий Лобов – 7:36

2. Артем Дубровин – 10:44

3. Антон Морозов – 10:44

3 км, женщины

1. Людмила Паленых – 7:35

2. Екатерина Федяева – 10:10

3. Вероника Ташкинова – 12:42

10 км, мужчины

1. Александр Антонов – 32:08

2. Александр Костин – 32:15

3. Виталий Мещеряков – 32:45

10 км, женщины

1. Екатерина Новикова – 38:47

2. Наталья Тарасова – 39:28

3. Мария Костина – 39:37

21 км, мужчины

1. Михаил Кульков – 1:08:43

2. Александр Митрохин – 1:13:38

3. Станислав Горденко – 1:15:08

21 км, женщины

1. Екатерина Соколенко – 1:23:48

2. Ольга Роганская – 1:31:52

3. Оксана Лукашевич – 1:32:40

42 км, мужчины

1. Илдар Миншин – 2:18:09

2. Иван Кузнецов – 2:18:11

3. Руслан Хорошилов – 2:19:20

42 км, женщины

1. Марина Ковалева – 2:36:54

2. Ольга Дедова – 2:43:20

3. Оксана Акименкова – 2:47:31

Всего в забеге приняли участие 3694 человек. На дистанцию 3 км вышли 2000 человек, на 10 км – 1046 человек, на 21 км – 410 человек и на 42 км – 239 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте TIMING LITE.