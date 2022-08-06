Результаты Сибирского Международного Марафона 2022. Победители на 10 км – Антонов и Новикова, на 42 км – Миншин и Ковалева

6 августа в Омске состоялся Сибирский Международный Марафон на дистанциях 3, 10, 21 и 42 км. В этом году СММ прошел в статусе Кубка России по марафону.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Виталий Лобов – 7:36
2. Артем Дубровин – 10:44
3. Антон Морозов – 10:44
3 км, женщины
1. Людмила Паленых – 7:35
2. Екатерина Федяева – 10:10
3. Вероника Ташкинова – 12:42
10 км, мужчины
1. Александр Антонов – 32:08
2. Александр Костин – 32:15
3. Виталий Мещеряков – 32:45
10 км, женщины
1. Екатерина Новикова – 38:47
2. Наталья Тарасова – 39:28
3. Мария Костина – 39:37
21 км, мужчины
1. Михаил Кульков – 1:08:43
2. Александр Митрохин – 1:13:38
3. Станислав Горденко – 1:15:08
21 км, женщины
1. Екатерина Соколенко – 1:23:48
2. Ольга Роганская – 1:31:52
3. Оксана Лукашевич – 1:32:40
42 км, мужчины
1. Илдар Миншин – 2:18:09
2. Иван Кузнецов – 2:18:11
3. Руслан Хорошилов – 2:19:20
42 км, женщины
1. Марина Ковалева – 2:36:54
2. Ольга Дедова – 2:43:20
3. Оксана Акименкова – 2:47:31
Всего в забеге приняли участие 3694 человек. На дистанцию 3 км вышли 2000 человек, на 10 км – 1046 человек, на 21 км – 410 человек и на 42 км – 239 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте TIMING LITE.
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