В Мельбурн возвращается крупнейший марафон Австралии. Забег пройдет 2 октября 2022 года

Старт главного национального соревнования по бегу в Австралии – фестиваля Nike Melbourne Marathon Festival – запланирован на воскресенье 2 октября 2022 года.

Спортсмены всех возрастов смогут принять участие в шести дистанциях, включая марафон (42,195 км), марафон на инвалидных колясках (42,195 км), полумарафон (21,1 км), забеги на 10 и 5 км и дистанцию 3 км пешком.

«Это будет первое крупнейшее беговое мероприятие с начала пандемии в стране. Мы рады, что фестиваль Nike Melbourne Marathon Festival вернется в наш город этой весной (весна в Австралии наступает в сентябре – прим. Sports.ru). Ничто так не объединяет беговое сообщество, как это знаковое событие», – говорит директор мероприятия Маркус Гейл.

Все ковидные ограничения в Австралии сняты с 6 июля, поэтому путешественникам больше не нужно иметь на руках отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19 и страховку. Для въезда в страну россиянам необходима виза.