Результаты Обнинского атомного марафона 2022. Победители на 21 км – Ид Мусса и Конякина, на 42 км – Моторин и Дударь

30 июля в Обнинске (Калужская область) состоялся 7-й легкоатлетический пробег «Обнинский атомный марафон», посвященный 66-й годовщине основания города.
Участники вышли на дистанции 7, 21 и 42 км. Также в рамках соревнований состоялся детский старт на 1 км.
Результаты победителей:
7 км, мужчины
1. Александр Матвеев – 23:02
2. Андрей Фадин – 23:27
3. Дмитрий Игнатов – 23:58
7 км, женщины
1. Алла Сидорова – 23:43
2. Оксана Акименко – 24:07
3. Александра Войтова – 25:11
21 км, мужчины
1. Лахсен Ид Мусса – 1:10:47
2. Александр Спиридонов – 1:11:38
3. Максим Черезов – 1:13:06
21 км, женщины
1. Юлия Конякина – 1:16:40
2. Юлия Рыжанкова – 1:16:54
3. Олеся Сулим – 1:21:58
42 км, мужчины
1. Иван Моторин – 2:33:24
2. Сергей Абрагимов – 2:37:47
3. Андрей Поварков – 2:39:21
42 км, женщины
1. Светлана Дударь – 3:04:24
2. Татьяна Фомина – 3:22:24
3. Ирина Баранникова – 3:44:26
Всего в забеге приняли участие 1069 человек. На дистанцию 7 км вышли 700 человек, на 21 км – 340 человек, на 42 км – 29 человек. Результаты всех участников соревнований можно посмотреть на сайте newrunners.ru.
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