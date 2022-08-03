Результаты Обнинского атомного марафона 2022. Победители на 21 км – Ид Мусса и Конякина, на 42 км – Моторин и Дударь

30 июля в Обнинске (Калужская область) состоялся 7-й легкоатлетический пробег «Обнинский атомный марафон», посвященный 66-й годовщине основания города.

Участники вышли на дистанции 7, 21 и 42 км. Также в рамках соревнований состоялся детский старт на 1 км.

Результаты победителей:

7 км, мужчины

1. Александр Матвеев – 23:02

2. Андрей Фадин – 23:27

3. Дмитрий Игнатов – 23:58

7 км, женщины

1. Алла Сидорова – 23:43

2. Оксана Акименко – 24:07

3. Александра Войтова – 25:11

21 км, мужчины

1. Лахсен Ид Мусса – 1:10:47

2. Александр Спиридонов – 1:11:38

3. Максим Черезов – 1:13:06

21 км, женщины

1. Юлия Конякина – 1:16:40

2. Юлия Рыжанкова – 1:16:54

3. Олеся Сулим – 1:21:58

42 км, мужчины

1. Иван Моторин – 2:33:24

2. Сергей Абрагимов – 2:37:47

3. Андрей Поварков – 2:39:21

42 км, женщины

1. Светлана Дударь – 3:04:24

2. Татьяна Фомина – 3:22:24

3. Ирина Баранникова – 3:44:26

Всего в забеге приняли участие 1069 человек. На дистанцию 7 км вышли 700 человек, на 21 км – 340 человек, на 42 км – 29 человек. Результаты всех участников соревнований можно посмотреть на сайте newrunners.ru.