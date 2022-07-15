Хайдарабадский марафон в Индии состоится 28 августа

28 августа состоится 11-й марафон в Хайдарабаде (Индия), спонсируемый Национальной корпорацией по разработке полезных ископаемых (NMDC).

27 августа в рамках мероприятия состоится забег на 5 км, а на следующий день будут проведены забеги на 10 км, 21,1 км (полумарафон) и 42,2 км (полный марафон).

NMDC Ltd будет титульным спонсором мероприятия в течение следующих трех лет. В мероприятии примут участие более 3500 волонтеров и более 250 медицинских работников.

«Мы надеемся, наш город сможет стать частью марафонского движения в мире и провести забеги на высочайшем уровне в августе. Мы с нетерпением будем ждать спортсменов мирового уровня со всего мира, у нас, в Индии», – с таким заявлением выступил Прашант Морпария, гоночный директор Хайдарабадского марафона.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 15 тысяч бегунов из Индии и из-за рубежа.

Россиянам для въезда в страну необходима виза и ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа. Невакцинированные туристы вынуждены будут сдавать новый ПЦР-тест перед каждым переездом/перелетом по стране.