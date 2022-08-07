Результаты Международного марафона «Европа-Азия» 2022. Победители на 21 км – Янович и Седова, на 42 км – Лутошкин и Юшина

7 августа в Екатеринбурге состоялось самое массовое спортивное событие года – главный старт серии забегов «Europe Asia running» – Седьмой Международный марафон на дистанциях 1520 метров, 3, 10, 21 и 42 км. В этот день у всех участников была возможность пробежать марафон и пересечь границу двух частей света.
Маршруты всех дистанций пролегали в центральной и исторической частях города. Часть дистанции проходила на проспекте Ленина, по набережной городского пруда.
В беговую серию «Европа-Азия» входят шесть стартов с мая по декабрь: весенний забег «Майская гроза», 400-метровый старт в гору «Gorilla energy Hard Run Hill», трейл «Шигирский идол», ночной забег «Laser Night Run», зимний полумарафон «Европа-Азия» и, наконец, флагман серии, марафон с таким же названием – «Европа-Азия».
Результаты победителей:
1520 м, мужчины
1. Василий Усольцев – 4:51
2. Антон Панасюк – 5:04
3. Николай Добрынин – 5:41
1520 м, женщины
1. Ольга Файзрахманова – 5:44
2. Екатерина Копытина – 5:53
3. Оксана Медведева – 6:08
3 км, мужчины
1. Сергей Евдокимов – 9:09
2. Виктор Захаров – 9:12
3. Виктор Ибраев – 9:45
3 км, женщины
1. Любовь Новгородцева – 11:15
2. Елена Орлова – 11:51
3. Софья Суркова – 12:04
10 км, мужчины
1. Роман Башмаков – 33:38
2. Семен Синцов – 33:58
3. Сергей Стариков – 34:13
10 км, женщины
1. Алина Песчанская – 39:23
2. Кристина Шабалина – 41:28
3. Анастасия Корпылева – 42:03
21 км, мужчины
1. Андрей Янович – 1:06:46
2. Федор Шутов – 1:07:30
3. Александр Антонов – 1:09:38
21 км, женщины
1. Елена Седова – 1:17:21
2. Наталья Руденко – 1:17:53
3. Мария Резниченко – 1:18:57
42 км, мужчины
1. Артем Лутошкин – 2:42:20
2. Константин Усольцев – 2:44:17
3. Виктор Чулков – 2:52:03
42 км, женщины
1. Антонина Юшина – 3:00:46
2. Рената Елдашева – 3:24:54
3. Светлана Кораблева – 3:25:41
Всего в забеге приняли участие 3944 человека. На дистанцию 3 км вышли 604 человека, на 10 км – 1338 человек, на 21 км – 1294 человека, на 42 км – 484 человек. Результаты всех участников забега можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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