Результаты Международного марафона «Европа-Азия» 2022. Победители на 21 км – Янович и Седова, на 42 км – Лутошкин и Юшина

7 августа в Екатеринбурге состоялось самое массовое спортивное событие года – главный старт серии забегов «Europe Asia running» – Седьмой Международный марафон на дистанциях 1520 метров, 3, 10, 21 и 42 км. В этот день у всех участников была возможность пробежать марафон и пересечь границу двух частей света.

Маршруты всех дистанций пролегали в центральной и исторической частях города. Часть дистанции проходила на проспекте Ленина, по набережной городского пруда.

В беговую серию «Европа-Азия» входят шесть стартов с мая по декабрь: весенний забег «Майская гроза», 400-метровый старт в гору «Gorilla energy Hard Run Hill», трейл «Шигирский идол», ночной забег «Laser Night Run», зимний полумарафон «Европа-Азия» и, наконец, флагман серии, марафон с таким же названием – «Европа-Азия».

Результаты победителей:

1520 м, мужчины

1. Василий Усольцев – 4:51

2. Антон Панасюк – 5:04

3. Николай Добрынин – 5:41

1520 м, женщины

1. Ольга Файзрахманова – 5:44

2. Екатерина Копытина – 5:53

3. Оксана Медведева – 6:08

3 км, мужчины

1. Сергей Евдокимов – 9:09

2. Виктор Захаров – 9:12

3. Виктор Ибраев – 9:45

3 км, женщины

1. Любовь Новгородцева – 11:15

2. Елена Орлова – 11:51

3. Софья Суркова – 12:04

10 км, мужчины

1. Роман Башмаков – 33:38

2. Семен Синцов – 33:58

3. Сергей Стариков – 34:13

10 км, женщины

1. Алина Песчанская – 39:23

2. Кристина Шабалина – 41:28

3. Анастасия Корпылева – 42:03

21 км, мужчины

1. Андрей Янович – 1:06:46

2. Федор Шутов – 1:07:30

3. Александр Антонов – 1:09:38

21 км, женщины

1. Елена Седова – 1:17:21

2. Наталья Руденко – 1:17:53

3. Мария Резниченко – 1:18:57

42 км, мужчины

1. Артем Лутошкин – 2:42:20

2. Константин Усольцев – 2:44:17

3. Виктор Чулков – 2:52:03

42 км, женщины

1. Антонина Юшина – 3:00:46

2. Рената Елдашева – 3:24:54

3. Светлана Кораблева – 3:25:41

Всего в забеге приняли участие 3944 человека. На дистанцию 3 км вышли 604 человека, на 10 км – 1338 человек, на 21 км – 1294 человека, на 42 км – 484 человек. Результаты всех участников забега можно посмотреть на сайте RussiaRunning.