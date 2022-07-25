На вьетнамском марафоне Ha Long VnExpress выступили 11 000 бегунов

VnExpress Marathon Amazing Ha Long 2022 состоялся 24 июля и принял 11 000 участников. Это был самый масштабный забег за все время проведения марафонов серии Ha Long.

Маршрут марафона Ha Long VnExpress проходил вдоль моря и позволил бегунам насладиться видами бухты Халонг – уникального природного памятника, который давно стал главным символом Вьетнама. Халонг – бухта Тонкинского залива Южно-Китайского моря.

Все спортсмены, участвующие в стартах марафонской серии Ha Long, могут использовать свои результаты для отбора на более крупные мероприятия, такие как Бостонский марафон, Чикагский марафон или Нью-Йоркский марафон.