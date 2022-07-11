В этом году на BMW Berlin Marathon едет кениец Кипчоге

Двукратный олимпийский чемпион в марафонах Элиуд Кипчоге из Кении возвращается на Берлинский марафон BMW 25 сентября, спустя четыре года после собственного установленного там мирового рекорда по легкой атлетике в марафоне – 2:01:39. Чуть ранее о его участии объявил директор гонки Марк Милде, который сказал, что главным соперником Кипчоге будет эфиопец Гуйе Адола (личный рекорд 2:03:46).

37-летний Кипчоге пробежал свой последний марафон в Токио 6 марта, где победил за 2:02:40. Его тогдашнее выступление стало третьим самым быстрым временем в истории. Это была 14-я победа в карьере Кипчоге на марафонах (не считая двух показательных гонок).

Впервые кениец участвовал в Берлинской гонке в 2013 году, когда финишировал вторым с результатом 2:04:05, уступив лишь соотечественнику Уилсону Кипсангу. После этого Кипчоге победил в 2015 (2:04:00), 2017 (2:03:32), и 2018 (мировой рекорд 2:01:39).

Кипчоге всегда тщательно выбирает марафоны, тесно консультируясь со своим руководством в Global Sports Communications, со своими спонсорами в Nike и NN Running Team, а также со своим тренером Патриком Сангом. Он мог бы пробежать Лондонский марафон TCS 2 октября или Нью-Йоркский марафон TCS 7 ноября. Но в итоге выбрал «любимый» Берлин.

Также в этом году помимо Берлинского марафона Кипчоге планирует бежать гонку в Бостоне. Кениец ставит перед собой цель пробежать все шесть коммерческих забегов Abbott World Marathon Majors (AWMM). Он уже участвовал и выиграл в соревнованиях AWMM в Берлине, Чикаго, Лондоне и Токио. В ближайшие несколько лет он выразил желание поучаствовать в Бостоне и Нью-Йорке.