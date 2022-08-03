Результаты забега «Половинка Малевича». Победители полумарафона – Григорий Сабиров и Елена Скоблина

30 июля в Одинцово состоялся забег «Половинка Малевича» на дистанциях 10 и 21 км.
Забег прошел в парке Малевича. Дистанции 10 км и 21 км пролегали по дорожкам парка и были доступны для преодоления участникам любого уровня подготовки. Для детей был предусмотрен забег на дистанцию 700 м.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Виктор Серов – 38:10
2. Алексей Леонов – 38:30
3. Владимир Архипов – 39:13
10 км, женщины
1. Наталья Сорокина – 44:09
2. Наталья Борисова – 46:37
3. Мария Колпакова – 47:34
21 км, мужчины
1. Григорий Сабиров – 1:19:53
2. Алексей Вериченко – 1:20:05
3. Федор Свешников – 1:20:33
21 км, женщины
1. Елена Скоблина – 1:24:17
2. Татьяна Семенова – 1:38:43
3. Надия Адельшина – 1:41:08
Всего в забеге приняли участие 104 человека. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте probeg.org.
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