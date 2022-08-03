Результаты полумарафона «Стальной характер». Победители на 10 км – Лебедев и Козар, на 21 км – Павлов и Конева

31 июля в Тюмени состоялся легкоатлетический полумарафон «Стальной характер» на дистанциях 5, 10 и 21 км. Тюменский полумарафон прошел по главным улицам города.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Вячеслав Коротких – 16:45

2. Дмитрий Волков – 17:54

3. Игорь Никуленков – 18:04

5 км, женщины

1. Зоя Музалева – 22:02

2. Валерия Трифонова – 22:59

3. Светлана Власова – 23:04

10 км, мужчины

1. Сергей Лебедев – 33:00

2. Владимир Березин – 33:55

3. Алексей Лебедев – 35:01

10 км, женщины

1. Мария Козар – 39:30

2. Анастасия Гладкова – 45:09

3. Ольга Михайлова – 46:15

21 км, мужчины

1. Михаил Павлов – 56:31

2. Сергей Буньков – 1:09:50

3. Андрей Миняков – 1:11:28

21 км, женщины

1. Анастасия Конева – 1:30:16

2. Анастасия Глобенко – 1:31:23

3. Инна Лапинская – 1:39:30

Всего в забеге приняли участие 675 человек. На дистанцию 5 км вышли 330 человек, на 10 км – 191 человек, на 21 км – 154 человека. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте probeg.org.