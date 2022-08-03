Результаты полумарафона «Стальной характер». Победители на 10 км – Лебедев и Козар, на 21 км – Павлов и Конева

31 июля в Тюмени состоялся легкоатлетический полумарафон «Стальной характер» на дистанциях 5, 10 и 21 км. Тюменский полумарафон прошел по главным улицам города.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Вячеслав Коротких – 16:45
2. Дмитрий Волков – 17:54
3. Игорь Никуленков – 18:04
5 км, женщины
1. Зоя Музалева – 22:02
2. Валерия Трифонова – 22:59
3. Светлана Власова – 23:04
10 км, мужчины
1. Сергей Лебедев – 33:00
2. Владимир Березин – 33:55
3. Алексей Лебедев – 35:01
10 км, женщины
1. Мария Козар – 39:30
2. Анастасия Гладкова – 45:09
3. Ольга Михайлова – 46:15
21 км, мужчины
1. Михаил Павлов – 56:31
2. Сергей Буньков – 1:09:50
3. Андрей Миняков – 1:11:28
21 км, женщины
1. Анастасия Конева – 1:30:16
2. Анастасия Глобенко – 1:31:23
3. Инна Лапинская – 1:39:30
Всего в забеге приняли участие 675 человек. На дистанцию 5 км вышли 330 человек, на 10 км – 191 человек, на 21 км – 154 человека. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте probeg.org.
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