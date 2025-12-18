Депутат Журова про Сафонова: украинцам остается только «блюрить» его на ТВ.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на игру вратаря сборной России Матвея Сафонова за «ПСЖ» и дала совет украинским телеканалам.

26-летний голкипер отразил четыре удара с пенальти подряд в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка против «Фламенго » (1:1, 2:1 по пенальти) и установил рекорд .

«Ситуация как у Сафонова вообще должна была его бодрить и добавлять азарта. Мол, ладно, я вам всем еще покажу. И нам, россиянам, это свойственно.

Матвей занял правильную, более рабочую позицию. Ведь можно было обидеться на всех, расстроиться, опустить руки. Но он дождался своего часа и всем все доказал. Можно пожелать Матвею только удачи.

Уверена, что те, кто его брал, рассчитывают на его игру и дадут ему играть. Если бы были необратимые политические причины, они бы уже придумали повод расторгнуть контракт.

А вот Украине и ее болельщикам придется смириться с тем, что Сафонов будет играть. Если владельцу клуба и главному тренеру нужен игрок, то они будут его задействовать вне зависимости от национальности и политической ситуации.

А украинцам можно посоветовать только «блюрить» квадратиками Сафонова во время матчей «ПСЖ », как это делают в Саудовской Аравии, когда показывают соревнования легкоатлеток. Это будет смешно, но что им остается делать?» – сказала олимпийская чемпионка.

