Максим Митрофанов: гордимся Сафоновым, он прекрасный пример для молодых ребят.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал Матвея Сафонова примером для молодежи.

Российский вратарь «ПСЖ » стал первым голкипером в истории, отразившим 4 пенальти подряд в матче на турнире ФИФА.

Парижане победили «Фламенго » (1:1, 2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Сафонов сделал четыре сэйва в серии одиннадцатиметровых.

«Мы гордимся Матвеем. Он не только установил исторический рекорд в мировом футболе, но и еще раз доказал, что трудом, упорством и верой в себя можно свернуть горы.

Это прекрасный пример для молодых ребят, которые только начинают свой путь в спортшколах и соревнованиях Юношеской футбольной лиги», – сказал Митрофанов.