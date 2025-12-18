Генсек РФС Митрофанов о сэйвах Сафонова: «Мы гордимся Матвеем – он доказал, что трудом и упорством можно свернуть горы. Это прекрасный пример для молодых ребят»
Максим Митрофанов: гордимся Сафоновым, он прекрасный пример для молодых ребят.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал Матвея Сафонова примером для молодежи.
Российский вратарь «ПСЖ» стал первым голкипером в истории, отразившим 4 пенальти подряд в матче на турнире ФИФА.
Парижане победили «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Сафонов сделал четыре сэйва в серии одиннадцатиметровых.
«Мы гордимся Матвеем. Он не только установил исторический рекорд в мировом футболе, но и еще раз доказал, что трудом, упорством и верой в себя можно свернуть горы.
Это прекрасный пример для молодых ребят, которые только начинают свой путь в спортшколах и соревнованиях Юношеской футбольной лиги», – сказал Митрофанов.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...20027 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
