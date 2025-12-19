Кавазашвили о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти: это попадет в энциклопедию.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оцени 4 сэйва Матвея Сафонова в послематчевой серии 11-метровых в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пенальти).

«Когда Матвей отбивал пенальти, не было никакого разговора о сломанной руке. Может, сейчас идет ажиотаж вокруг всей этой истории... Это первый случай в мире, когда вратарь отбил четыре подряд пенальти.

Даже наши величайшие вратари этого не делали никогда. Это история, что он отбил четыре пенальти. Это попадет в энциклопедию футбола, и все будут обязаны написать, что это вратарь из России, им деваться некуда.

Плохо, что Матвей теперь пропустит много времени. Он был на подъеме. Теперь травма может ментально его подкосить, потому что ему пришлось долго ждать, чтобы сыграть. Он сыграл и получил такую серьезную травму… Как так случилось, я понять не могу», – сказал Кавазашвили.