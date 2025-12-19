Рубен Аморим: «МЮ» надо меняться. Молодые игроки чувствуют себя вправе отвечать тренеру фотографией в соцсетях. Мой кабинет открыт, но ко мне никто не приходит»

Рубен Аморим: игроки считают себя вправе отвечать тренеру фотографией в соцсетях.

Рубен Аморим не стал отказываться от критических слов об уровне молодых футболистов «Манчестер Юнайтед ».

«Я думаю, дело в том чувстве собственной значимости, которое присутствует в клубе.

Иногда жесткие слова – это не плохие слова, иногда трудные моменты – это вовсе не плохо для молодых игроков. Нам не нужно постоянно всех хвалить и награждать в любой ситуации.

Вы, ребята, говорите о игроках, которые публично выступают против клуба, потому что чувствуют себя вправе это делать, а потом легенды клуба заявляют: если не играешь – уходи, потому что все вокруг неправы.

Нет, давайте оставаться и бороться, давайте преодолевать трудности – и, возможно, тренер окажется неправ. У меня такое ощущение, что нам нужно бороться именно с этим чувством.

Я первый готов сказать, что терплю неудачу на поле. У меня есть такое ощущение. Мы не показываем ту игру, которую должны показывать, но за пределами поля я клуб не подвожу, я гарантирую это.

Мы говорим, что игроки иногда забывают, что значит играть за «Манчестер Юнайтед», мы как клуб иногда забываем, кто мы такие. Вот какое у меня ощущение.

Дело в окружении: молодые игроки чувствуют себя вправе отвечать тренеру фотографией в соцсетях. Мой кабинет открыт, но ко мне никто не приходит, а именно так и нужно решать проблемы.

Нам как клубу нужно меняться.

Я ничего плохого не сказал, я говорил о том, какая это удача – играть за «Манчестер Юнайтед». Иногда ты выступаешь за «Юнайтед», видишь другую реальность – и понимаешь, насколько футбол может быть разным и как тебе повезло оказаться в «Манчестер Юнайтед». В этом был мой посыл, но давайте двигаться дальше», – сказал главный тренер «МЮ».