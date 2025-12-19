«Васко» отклонил предложение «Зенита» в 30 млн евро за вингера Райана (Лукас Педроса)

«Васко» отклонил предложение «Зенита» в 30 млн евро за вингера Райана.

«Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита » в 30 млн о покупке 19-летнего вингера Райана.

Об этом сообщает аккаунт Planeta do Futebol в X со ссылкой на журналиста Лукаса Педросу.

Райан выступает за «Васко да Гама » с лета 2023 года. Он провел 97 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 2 ассиста.