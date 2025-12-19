Фанаты «Фиорентины» анонсировали протестную акцию на фоне неудач клуба.

Болельщики «Фиорентины» выразили недовольство результатами команды.

Команда, которой сперва руководил Стефано Пиоли , а сейчас – Паоло Ваноли , не выиграла ни одного из 15 матчей в Серии А в этом сезоне и идет на последнем месте.

Перед игрой с «Удинезе » фанаты объявили, что первые 20 минут их трибуна будет пустовать.

«Разрушительные действия команды и клуба уже перешли все границы – болельщики не в силах это терпеть дальше. Поэтому организованные группы болельщиков заявляют: первые 20 минут матча с «Удинезе» наш сектор будет пустым. Призываем весь стадион присоединиться.

Тишина и наше отсутствие – это именно то, чего заслуживают те, кто сейчас топчет историю нашего города и его людей. Позор вам всем!» – говорится в заявлении.