Фанаты «Фиорентины», идущей последней в Серии А, пропустят первые 20 минут игры с «Удинезе»: «Топчущие историю нашего города и его людей заслужили тишину и наше отсутствие. Позор!»

Фанаты «Фиорентины» анонсировали протестную акцию на фоне неудач клуба.

Болельщики «Фиорентины» выразили недовольство результатами команды.

Команда, которой сперва руководил Стефано Пиоли, а сейчас – Паоло Ваноли, не выиграла ни одного из 15 матчей в Серии А в этом сезоне и идет на последнем месте.

Перед игрой с «Удинезе» фанаты объявили, что первые 20 минут их трибуна будет пустовать.

«Разрушительные действия команды и клуба уже перешли все границы – болельщики не в силах это терпеть дальше. Поэтому организованные группы болельщиков заявляют: первые 20 минут матча с «Удинезе» наш сектор будет пустым. Призываем весь стадион присоединиться.

Тишина и наше отсутствие – это именно то, чего заслуживают те, кто сейчас топчет историю нашего города и его людей. Позор вам всем!» – говорится в заявлении.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere dello Sport
logoФиорентина
logoПаоло Ваноли
болельщики
logoУдинезе
logoсерия А Италия
logoСтефано Пиоли
