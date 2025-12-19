7

Агент Барбоза: «За Сперцяном следят «Ювентус», «Интер» и «Наполи»

Агент Паулу Барбоза рассказал об интересе к капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны итальянских клубов.

– Есть ли предметный интерес к Сперцяну?

– Да, в Италии так точно, многие топ-клубы следят за ним: это «Ювентус», «Интер», «Наполи».

У него прекрасное будущее, потому что он уже несколько сезонов подряд показывает свой уровень.

Сперцян заслужил трансфер в топ-клуб Европы, – сказал Барбоза.

Опубликовано: Sports
Источник: Odds.ru
