Валуев категорически против пива на стадионах: «Спорт и алкоголь несовместимы. Его не было с нулевых, зачем сейчас вдруг должно появиться?»
Валуев против пива на стадионах: спорт и алкоголь несовместимы.
Николай Валуев выступил против продажи пива на футбольных матчах.
– Стоит ли возвращать пиво на стадионы?
– Я против категорически, спорт и алкоголь несовместимы. Его не было с нулевых годов, зачем сейчас вдруг должно появиться?
Не считаю это целесообразным, несовместимые вещи, – заявил депутат Государственной думы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Odds.ru
