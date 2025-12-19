  • Спортс
Валуев категорически против пива на стадионах: «Спорт и алкоголь несовместимы. Его не было с нулевых, зачем сейчас вдруг должно появиться?»

Валуев против пива на стадионах: спорт и алкоголь несовместимы.

Николай Валуев выступил против продажи пива на футбольных матчах.

– Стоит ли возвращать пиво на стадионы?

– Я против категорически, спорт и алкоголь несовместимы. Его не было с нулевых годов, зачем сейчас вдруг должно появиться?

Не считаю это целесообразным, несовместимые вещи, – заявил депутат Государственной думы.

