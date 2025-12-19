Барко стал приоритетной целью «Палмейраса». «Спартак» установил минимальную цену в 15 млн

Барко стал приоритетной целью «Палмейраса».

Полузащитник «Спартака » Эсекиэль Барко стал приоритетной трансферной целью «Палмейраса », сообщает BolaVIP.

В клубе ищут универсального игрока, способного играть на флангах, и с качествами «девятки».

«Палмейрас» уже пытался подписать Барко летом, но футболист не захотел возвращаться в Южную Америку. Сейчас же Эсекиэль открыт к возвращению.

«Спартак» не будет способствовать уходу игрока и установил минимальную цену в 15 млн евро. В «Палмейрас» не считают эту сумму серьезным препятствием.

В этом сезоне Барко провел за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.