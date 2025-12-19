Мактоминей об успехах ушедших из «МЮ» игроков: «Валить все на клуб – это слишком просто, там делают все возможное для твоего успеха. Дело в уверенности в себе и игровом времени»

Мактоминей про успехи ушедших из «МЮ» игроков: дело в уверенности в себе.

Скотт Мактоминей считает, что «Манчестер Юнайтед» не виноват в том, что игроки там выступают хуже, чем в других командах.

«Слишком просто в качестве оправдания говорить: «Ой, они ушли из «МЮ» – и теперь у них все хорошо». Я хорошо играл и в последнем сезоне в клубе. Я забил 10 мячей, мы завоевали трофей.

В случае с Маркусом Рэшфордом были другие проблемы, о которых, возможно, ходили слухи, но вдаваться в них мы не будем. Маркус – топ-игрок. Он всегда был топ-игроком. Это одна из легенд клуба. Он забил очень много голов за «МЮ», сделал много хорошего.

Когда на тебя направлено такое внимание, все представляется гораздо хуже, чем есть на самом деле, на мой взгляд. Когда игроки уходят и начинают проводить больше матчей, у них естественным образом растет уверенность в себе, они лучше себя чувствуют – в отличие от ситуации, когда ты получаешь мало минут в «Юнайтед», например. В «Юнайтед» игровое время нужно зарабатывать, как это делает Бруну Фернандеш , играющий невероятно.

Возможно, [смена обстановки помогает], но есть и игроки, которые уходят, а о них особо не говорят. О ком-то говорят все. Все зависит от конкретного человека.

Мне кажется, слишком просто валить все на «Манчестер Юнайтед “. Когда я там был, они делали для меня все возможное: помогали с питанием, с тренировками, с тактикой – независимо от того, кто был тренером. Все, что нужно для успеха, там есть. Дело не в том, что они якобы не дают тебе чего-то, что дают другие клубы.

Миф о футболистах, преуспевающих после ухода, связан с одним: с уверенностью в себе», – сказал хавбек «Наполи ».