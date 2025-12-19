  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мактоминей об успехах ушедших из «МЮ» игроков: «Валить все на клуб – это слишком просто, там делают все возможное для твоего успеха. Дело в уверенности в себе и игровом времени»
0

Мактоминей об успехах ушедших из «МЮ» игроков: «Валить все на клуб – это слишком просто, там делают все возможное для твоего успеха. Дело в уверенности в себе и игровом времени»

Мактоминей про успехи ушедших из «МЮ» игроков: дело в уверенности в себе.

Скотт Мактоминей считает, что «Манчестер Юнайтед» не виноват в том, что игроки там выступают хуже, чем в других командах.

«Слишком просто в качестве оправдания говорить: «Ой, они ушли из «МЮ» – и теперь у них все хорошо». Я хорошо играл и в последнем сезоне в клубе. Я забил 10 мячей, мы завоевали трофей.

В случае с Маркусом Рэшфордом были другие проблемы, о которых, возможно, ходили слухи, но вдаваться в них мы не будем. Маркус – топ-игрок. Он всегда был топ-игроком. Это одна из легенд клуба. Он забил очень много голов за «МЮ», сделал много хорошего.

Когда на тебя направлено такое внимание, все представляется гораздо хуже, чем есть на самом деле, на мой взгляд. Когда игроки уходят и начинают проводить больше матчей, у них естественным образом растет уверенность в себе, они лучше себя чувствуют – в отличие от ситуации, когда ты получаешь мало минут в «Юнайтед», например. В «Юнайтед» игровое время нужно зарабатывать, как это делает Бруну Фернандеш, играющий невероятно.

Возможно, [смена обстановки помогает], но есть и игроки, которые уходят, а о них особо не говорят. О ком-то говорят все. Все зависит от конкретного человека.

Мне кажется, слишком просто валить все на «Манчестер Юнайтед“. Когда я там был, они делали для меня все возможное: помогали с питанием, с тренировками, с тактикой – независимо от того, кто был тренером. Все, что нужно для успеха, там есть. Дело не в том, что они якобы не дают тебе чего-то, что дают другие клубы.

Миф о футболистах, преуспевающих после ухода, связан с одним: с уверенностью в себе», – сказал хавбек «Наполи».

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?1445 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CBS Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoСкотт Мактоминей
logoсерия А Италия
logoМаркус Рэшфорд
logoБарселона
logoпремьер-лига Англия
logoНаполи
logoЛа Лига
logoБруну Фернандеш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Барко стал приоритетной целью «Палмейраса». «Спартак» установил минимальную цену в 15 млн
8 минут назад
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» не победит в этом сезоне, Гвардиола уйдет, потому что «Арсенал» будет доминировать какое-то время. Раньше «Сити» уничтожал соперников, но он уже не тот»
18 минут назад
«Болонья» – «Интер» – 1:1. Орсолини сравнял счет с пенальти. Онлайн-трансляция
47 минут назадLive
Рубен Аморим: «МЮ» надо меняться. Молодые игроки чувствуют себя вправе отвечать тренеру фотографией в соцсетях. Мой кабинет открыт, но ко мне никто не приходит»
48 минут назад
Агент Барбоза: «За Сперцяном следят «Ювентус», «Интер» и «Наполи»
сегодня, 19:14
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Интер» сыграет с «Болоньей», «Наполи» победил «Милан»
сегодня, 19:00Live
Валуев считает футбол самым популярным видом спорта в России: «Дальше уже хоккей, единоборства, бокс, возможно, фигурное катание»
сегодня, 18:59
Белый дом просил ФИФА сделать Премию мира не меньше Кубка мира и позволить двум морпехам стоять рядом с Трампом в момент вручения награды
сегодня, 18:39
Акинфеев представил коллекцию одежды своего бренда, минимальная цена – 9299 рублей
сегодня, 18:33Фото
Дэвид признан лучшим канадским футболистом года 2-й раз подряд
сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Валенсия» играет с «Мальоркой», «Реал» примет «Севилью» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
23 минуты назадLive
«Васко» отклонил предложение «Зенита» в 30 млн евро за вингера Райана (Лукас Педроса)
25 минут назад
Пономарев о недоказанности слов Кордобы про расизм Вильягры: «ЦСКА надо на него в суд подать за клевету. В Европе легионеры так себя не ведут, а в России у них вседозволенность, наглеют»
37 минут назад
Кубок Франции. «Ланс» против «Феньи-Ольнуа», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене» в субботу, «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
38 минут назадLive
Кавазашвили о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти: «История. Это попадет в энциклопедию футбола – все будут обязаны написать, что это вратарь из России, им деваться некуда»
38 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Менхенгладбах – 1:0. Онлайн-трансляция. Гирасси, Адейеми и Рейна играют
сегодня, 18:52Live
В Саудовской Аравии хотят назначить Дешама тренером сборной. Могут дать контракт на 8 лет
49 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд принимает «Боруссию» Менхенгладбах, «Бавария» сыграет в воскресенье
53 минуты назадLive
Кертис Джонс: «Салах извинился перед командой. Понимаю, что поступать можно по-разному, но если игрока устраивает место на скамейке, то это намного большая проблема»
сегодня, 19:18
Шалимов о словах Энрике про травму Сафонова: «Мог поддержать, но говорит про какую‑то карму и то, что Матвею нужно отдохнуть»
сегодня, 18:59