  • В Саудовской Аравии хотят назначить Дешама тренером сборной. Могут дать контракт на 8 лет
В Саудовской Аравии хотят назначить Дидье Дешама тренером сборной, сообщает GFFN со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери.

Специалисту, который после ЧМ-2026 покинет сборную Франции, могут предложить контракт на 8 лет.

Его обязанности будут шире, чем просто работа тренером. Дидье предложат изменить структуры национальной команды, подготовку тренеров, изменить методологии и подходы к выявлению талантов.

Напомним, Саудовская Аравия примет чемпионат мира в 2034 году.

Опубликовано: Sports
Источник: GFFN
logoДидье Дешам
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
ЧМ-2034
logoСборная Франции по футболу
