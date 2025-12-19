В Саудовской Аравии хотят назначить Дешама тренером сборной. Могут дать контракт на 8 лет

В Саудовской Аравии хотят назначить Дидье Дешама тренером сборной.

В Саудовской Аравии хотят назначить Дидье Дешама тренером сборной, сообщает GFFN со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери.

Специалисту, который после ЧМ-2026 покинет сборную Франции , могут предложить контракт на 8 лет.

Его обязанности будут шире, чем просто работа тренером. Дидье предложат изменить структуры национальной команды, подготовку тренеров, изменить методологии и подходы к выявлению талантов.

Напомним, Саудовская Аравия примет чемпионат мира в 2034 году.