«Атлетико» интересуется Горетцкой. «Наполи» и «Юве» тоже следят за хавбеком
«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Леону Горетцке, сообщает As.
30-летний футболист может перейти в клуб из Мадрида в летнее трансферное окно в статусе свободного агента, поскольку «Бавария» может не продлить с ним истекающий летом контракт.
Отмечается, что за ситуацией вокруг игрока также следят «Ювентус» и «Наполи».
