«Атлетико» интересуется Горетцкой. «Наполи» и «Юве» тоже следят за хавбеком

«Атлетико» интересуется Горетцкой.

«Атлетико » проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Леону Горетцке, сообщает As.

30-летний футболист может перейти в клуб из Мадрида в летнее трансферное окно в статусе свободного агента, поскольку «Бавария » может не продлить с ним истекающий летом контракт.

Отмечается, что за ситуацией вокруг игрока также следят «Ювентус» и «Наполи».