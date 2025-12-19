0

«Атлетико» интересуется Горетцкой. «Наполи» и «Юве» тоже следят за хавбеком

«Атлетико» интересуется Горетцкой.

«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Леону Горетцке, сообщает As.

30-летний футболист может перейти в клуб из Мадрида в летнее трансферное окно в статусе свободного агента, поскольку «Бавария» может не продлить с ним истекающий летом контракт.

Отмечается, что за ситуацией вокруг игрока также следят «Ювентус» и «Наполи».

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?1470 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: As
logoЛеон Горетцка
logoБавария
logoАтлетико
возможные трансферы
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Компани не критикует игроков «Баварии» перед всей командой. Тренер указывает на позитивные примеры – работу Кейна в обороне, отношение оставшегося на скамейке Нойера (Bild)
вчера, 10:59
Упамекано – первый в рейтинге игроков с истекающими контрактами от FourFourTwo. Конате – 2-й, Влахович – 4-й, Меньян – 7-й, Миколенко – 10-й, Горетцка – 12-й
28 октября, 21:38
Виртц, Киммих, Вольтемаде, Шлоттербек, Горетцка – в составе сборной Германии на матчи с Люксембургом и Северной Ирландией в квалификации ЧМ
2 октября, 09:21
Мужская и женская команды «Баварии» вместе отмечают Октоберфест
22 сентября, 14:10Фото
Главные новости
Барко стал приоритетной целью «Палмейраса». «Спартак» установил минимальную цену в 15 млн
20 минут назад
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» не победит в этом сезоне, Гвардиола уйдет, потому что «Арсенал» будет доминировать. Раньше «Сити» уничтожал соперников, но он уже не тот»
30 минут назад
«Васко» отклонил предложение «Зенита» в 30 млн евро за вингера Райана (Лукас Педроса)
37 минут назад
«Болонья» – «Интер» – 1:1. Орсолини сравнял счет с пенальти. Онлайн-трансляция
59 минут назадLive
Рубен Аморим: «МЮ» надо меняться. Молодые игроки чувствуют себя вправе отвечать тренеру фотографией в соцсетях. Мой кабинет открыт, но ко мне никто не приходит»
сегодня, 19:35
Агент Барбоза: «За Сперцяном следят «Ювентус», «Интер» и «Наполи»
сегодня, 19:14
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Интер» сыграет с «Болоньей», «Наполи» победил «Милан»
сегодня, 19:00Live
Валуев считает футбол самым популярным видом спорта в России: «Дальше уже хоккей, единоборства, бокс, возможно, фигурное катание»
сегодня, 18:59
Белый дом просил ФИФА сделать Премию мира не меньше Кубка мира и позволить двум морпехам стоять рядом с Трампом в момент вручения награды
сегодня, 18:39
Акинфеев представил коллекцию одежды своего бренда, минимальная цена – 9299 рублей
сегодня, 18:33Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Мактоминей об успехах ушедших из «МЮ» игроков: «Валить все на клуб – это слишком просто, там делают все возможное для твоего успеха. Дело в уверенности в себе и игровом времени»
17 минут назад
Чемпионат Испании. «Валенсия» играет с «Мальоркой», «Реал» примет «Севилью» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
35 минут назадLive
Пономарев о недоказанности слов Кордобы про расизм Вильягры: «ЦСКА надо на него в суд подать за клевету. В Европе легионеры так себя не ведут, а в России у них вседозволенность, наглеют»
49 минут назад
Кавазашвили о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти: «История. Это попадет в энциклопедию футбола – все будут обязаны написать, что это вратарь из России, им деваться некуда»
50 минут назад
Кубок Франции. «Ланс» против «Феньи-Ольнуа», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене» в субботу, «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
50 минут назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Менхенгладбах – 1:0. Онлайн-трансляция. Гирасси, Адейеми и Рейна играют
сегодня, 18:52Live
В Саудовской Аравии хотят назначить Дешама тренером сборной. Могут дать контракт на 8 лет
сегодня, 19:34
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд принимает «Боруссию» Менхенгладбах, «Бавария» сыграет в воскресенье
сегодня, 19:30Live
Кертис Джонс: «Салах извинился перед командой. Понимаю, что поступать можно по-разному, но если игрока устраивает место на скамейке, то это намного большая проблема»
сегодня, 19:18
Шалимов о словах Энрике про травму Сафонова: «Мог поддержать, но говорит про какую‑то карму и то, что Матвею нужно отдохнуть»
сегодня, 18:59