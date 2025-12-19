  • Спортс
  • Пономарев о недоказанности слов Кордобы про расизм Вильягры: «ЦСКА надо на него в суд подать за клевету. В Европе легионеры так себя не ведут, а в России у них вседозволенность, наглеют»
0

Пономарев о недоказанности слов Кордобы про расизм Вильягры: «ЦСКА надо на него в суд подать за клевету. В Европе легионеры так себя не ведут, а в России у них вседозволенность, наглеют»

Пономарев о словах Кордобы про расизм: вседозволенность легионеров.

Владимир Пономарев предложил подать в суд на Джона Кордобу.

После матча с ЦСКА форвард «Краснодара» обвинил Родриго Вильягру в расизме, но КДК прекратил дело о дискриминационном поведении в связи с отсутствием доказательств.

«Получается, это клевета от Кордобы. В Европе легионеры так себя не ведут, а в России у них вседозволенность. Они знают, что за них здесь заступятся. Психология у них поменялась, собаки. Нагло они себя ведут. Если бы я сам играл в нынешнее время, то я бы сам этих наглецов обзывал.

Правильно сделал глава КДК Григорьянц, что это дело замял, не нужно раздувать. ЦСКА мог бы обратиться по поводу клеветы. Нельзя просто так это оставлять.

Пускай Кордоба докажет, что его оскорбляли. Надо на него в суд подать за клевету и потребовать деньги. Надо наказывать», – заявил экс-защитник ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
logoРодриго Вильягра
logoДжон Кордоба
logoКраснодар
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
КДК РФС
logoСоветский спорт
Артур Григорьянц
Владимир Алексеевич Пономарев
