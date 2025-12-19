Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» не победит в этом сезоне, Гвардиола уйдет, потому что «Арсенал» будет доминировать. Раньше «Сити» уничтожал соперников, но он уже не тот»
Пол Мерсон считает, что Пеп Гвардиола уйдет из «Манчестер Сити», если не выиграет АПЛ в этом сезоне.
«Арсенал» выиграет чемпионат, думаю. Осталось 22 игры. У него такой большой и сильный состав, что он станет чемпионом. Если бы оставалось шесть матчей и двухочковая разница, то я бы сказал, что победит «Манчестер Сити»! Но это уже не тот «Ман Сити», что прежде. Не тот «Ман Сити», который уничтожал соперников. Команды были довольны, проигрывая 0:2 или 0:3.
Но сейчас все не так. И я думаю, что это сказалось на Гвардиоле. Ему стало намного сложнее, думаю.
Его голова напоминает мне стиральную машину, там постоянно что-то вертится, он постоянно о чем-то думает. Сомневаюсь, что он когда-либо расслабляется, и это сказывается. И я думаю, что если «Ман Сити» не победит в этом сезоне, то он поймет, что «Арсенал», наверное, будет доминировать какое-то время, и решит уйти, пока он еще впереди», – сказал бывший форвард «Арсенала».