Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» не победит в этом сезоне, Гвардиола уйдет, потому что «Арсенал» будет доминировать. Раньше «Сити» уничтожал соперников, но он уже не тот»

Пол Мерсон: Гвардиола уйдет из «Ман Сити», если не станет чемпионом.

Пол Мерсон считает, что Пеп Гвардиола уйдет из «Манчестер Сити», если не выиграет АПЛ в этом сезоне.

«Арсенал » выиграет чемпионат, думаю. Осталось 22 игры. У него такой большой и сильный состав, что он станет чемпионом. Если бы оставалось шесть матчей и двухочковая разница, то я бы сказал, что победит «Манчестер Сити»! Но это уже не тот «Ман Сити», что прежде. Не тот «Ман Сити», который уничтожал соперников. Команды были довольны, проигрывая 0:2 или 0:3.

Но сейчас все не так. И я думаю, что это сказалось на Гвардиоле. Ему стало намного сложнее, думаю.

Его голова напоминает мне стиральную машину, там постоянно что-то вертится, он постоянно о чем-то думает. Сомневаюсь, что он когда-либо расслабляется, и это сказывается. И я думаю, что если «Ман Сити » не победит в этом сезоне, то он поймет, что «Арсенал», наверное, будет доминировать какое-то время, и решит уйти, пока он еще впереди», – сказал бывший форвард «Арсенала».