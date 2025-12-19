Спортдиректор «Балтики»: продали Козлова «Краснодару» за x4 от суммы покупки.

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян прокомментировал продажу Данилы Козлова «Краснодару» в 2024 году.

– За сколько ушел Козлов?

– За x4 от суммы его выкупа из «Зенита».

– А хотелось?

– X13 или x15.

– Какие эмоции у вас вызывает то, что с ним происходит в «Краснодаре»?

– Это фактор большого клуба, Даня понимал, куда он шел. Понимал, что метит на позицию одного из сильнейших игроков лиги – Сперцяна. Сперцян не только игровой лидер «Краснодара», но и исполнитель стандартов, его почти не меняют. Значит, конкурента Сперцяна либо не будут ставить, либо будут ставить на другие позиции.

– «Балтика» может арендовать Козлова зимой?

– Не думаю, что «Краснодар» его продаст в условиях нового лимита. А аренда зачем «Балтике»? Локально закрыть позицию, а затем вернуть Даню в «Краснодар»? Нам это не сильно интересно. Опция выкупа же должна быть большой – вряд ли мы ее сможем активировать, – сказал Маргарян в интервью Спортсу” .

«Мы не устроим распродажу, но готовы к уходу некоторых». Интервью об устройстве сенсационной «Балтики»