Спортдиректор «Балтики» Маргарян: «Козлов ушел за x4 от суммы выкупа из «Зенита», а хотелось за x13 или x15. Он понимал, куда шел. Не думаю, что «Краснодар» его продаст, а аренда нам зачем?»
Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян прокомментировал продажу Данилы Козлова «Краснодару» в 2024 году.
– За сколько ушел Козлов?
– За x4 от суммы его выкупа из «Зенита».
– А хотелось?
– X13 или x15.
– Какие эмоции у вас вызывает то, что с ним происходит в «Краснодаре»?
– Это фактор большого клуба, Даня понимал, куда он шел. Понимал, что метит на позицию одного из сильнейших игроков лиги – Сперцяна. Сперцян не только игровой лидер «Краснодара», но и исполнитель стандартов, его почти не меняют. Значит, конкурента Сперцяна либо не будут ставить, либо будут ставить на другие позиции.
– «Балтика» может арендовать Козлова зимой?
– Не думаю, что «Краснодар» его продаст в условиях нового лимита. А аренда зачем «Балтике»? Локально закрыть позицию, а затем вернуть Даню в «Краснодар»? Нам это не сильно интересно. Опция выкупа же должна быть большой – вряд ли мы ее сможем активировать, – сказал Маргарян в интервью Спортсу”.
