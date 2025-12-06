Лапорта о том, что в «Реале» часто говорят о «Барсе»: «У них «барселонит». Мы не ходим по собраниям и не говорим о «Мадриде»

Лапорта о том, что в «Реале» часто говорят о «Барсе»: у них «барселонит».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на частые упоминания «Реалом» каталонского клуба.

«Я не говорю о других командах. Но когда в другом клубе упоминают «Барсу», когда, например, «Реал » упоминает «Барсу», я должен высказаться, поскольку считаю это неуместным. К тому же то, что они говорят, не соответствует действительности.

И это симптом того, что у них «барселонит» (неологизм для обозначения чрезмерной одержимости или даже болезненной фиксации на «Барселоне»; придуман по аналогии с названиями болезни, диагнозами – Спортс’‘).

Мы же не ходим по собраниям и не говорим о «Реале». Мы говорим о «Барсе», о ситуации в «Барсе», о том, как у нас дела, хорошо ли у нас дела или нет, как мы играем, воодушевлены ли люди.

Я счел это неуместным и высказал свои замечания, на этом я оставлю эту тему», – сказал Лапорта.

Напомним, что президент «Реала» Флорентино Перес несколько недель назад на ассамблее клуба заявил : «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре. Это ненормально – они заплатили вице-президенту судейского корпуса более 8 млн евро за 17 лет». Он также высказался о благосклонности судей к каталонцам: «Ненормально, что у некоторых игроков «Мадрида» больше побед в ЛЧ, чем чемпионств. При Негрейре баланс удалений «Барсы» был плюс 49, у «Реала» – минус 1».

