«Коринтианс» оценил Юри Алберто в 30 млн евро, «Рома» интересуется форвардом. «Зениту» положены 50% от суммы трансфера (Corriere Dello Sport)
Экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто интересен «Роме».
«Рома» проявляет интерес к форварду «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе, а также нападающему Юри Алберто из «Коринтианс» и Арно Калимуэндо из «Ноттингем Форест».
Сообщается, что английский клуб уже отклонил предложение «Ромы» по трансферу Зиркзе – аренда с правом выкупа.
По данным Corriere Dello Sport, «Рома» в середине ноября предварительно контактировала с «Коринтианс» по поводу возможного трансфера Юри Алберто.
Бразильский клуб оценивает форварда в 30 миллионов евро. Кроме того, половину доходов от потенциально сделки бразильцы должны выплатить «Зениту», за который футболист выступал ранее.
В этом сезоне Юри Алберто забил 10 голов и сделал 2 передачи в 26 матчах чемпионата Бразилии.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Corriere Dello Sport
