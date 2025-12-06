«Коринтианс» оценил Юри Алберто в 30 млн евро, «Рома» интересуется форвардом. «Зениту» положены 50% от суммы трансфера (Corriere Dello Sport)

Экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто интересен «Роме».

«Рома» проявляет интерес к форварду «Манчестер Юнайтед » Джошуа Зиркзе , а также нападающему Юри Алберто из «Коринтианс» и Арно Калимуэндо из «Ноттингем Форест».

Сообщается, что английский клуб уже отклонил предложение «Ромы» по трансферу Зиркзе – аренда с правом выкупа.

По данным Corriere Dello Sport, «Рома » в середине ноября предварительно контактировала с «Коринтианс» по поводу возможного трансфера Юри Алберто.

Бразильский клуб оценивает форварда в 30 миллионов евро. Кроме того, половину доходов от потенциально сделки бразильцы должны выплатить «Зениту», за который футболист выступал ранее.

В этом сезоне Юри Алберто забил 10 голов и сделал 2 передачи в 26 матчах чемпионата Бразилии.