  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» разгромила «Штутгарт» на выезде – 5:0. Кейн сделал хет-трик, Ассиньон удалили
42

«Бавария» разгромила «Штутгарт» на выезде – 5:0. Кейн сделал хет-трик, Ассиньон удалили

«Бавария» разгромила «Штутгарт».

«Бавария» в гостях забила пять безответных голов «Штутгарту» (5:0) в 13-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «МХП-Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 11-й минуте игры счет открыл полузащитник гостей Конрад Лаймер. Николас Нарти сравнял на 40-й, но его гол отменили из-за офсайда.

На 66-й забил Харри Кейн, на 78-й – Йосип Станишич. Лоранса Ассиньона удалили на 81-й, после чего Кейн забил с пенальти. На 88-й Кейн оформил хет-трик.

Бундеслига Германия. 13 тур
6 декабря 14:30, МХП-Арена
Штутгарт
Завершен
0 - 5
Бавария
Матч окончен
Левелинг   Каразор
89’
Ундав   Ельч
89’
88’
  Кейн
83’
Упамекано   Ито
82’
  Кейн
Ассиньон
81’
78’
  Станишич
Вагноман   Ассиньон
74’
Эль-Ханнус   Тиагу Томаш
74’
66’
  Кейн
62’
Диас
61’
Горетцка   Павлович
Нарти   Фюрих
61’
60’
Джексон   Кейн
60’
Геррейру   Карл
58’
Горетцка
Хенесс
56’
46’
Бишоф   Станишич
2тайм
Перерыв
44’
Упамекано
39’
Бишоф
11’
  Лаймер
Левелинг
4’
Аль-Дахиль
2’
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Хендрикс, Аль-Дахиль, Вагноман, Штиллер, Андрес, Левелинг, Эль-Ханнус, Нарти, Ундав
Запасные: Ельч, Буанани, Шабо, Каразор, Фюрих, Бредлов, Ассиньон, Йованович, Тиагу Томаш
1тайм
Бавария:
Урбиг, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Бишоф, Лаймер, Горетцка, Киммих, Диас, Геррейру, Олисе, Джексон
Запасные: Нойер, Ито, Станишич, Карл, Гнабри, Ульрайх, Та, Павлович, Кейн
Подробнее

Таблица чемпионата Германии

Статистика чемпионата Германии

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1373 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoБавария
logoШтутгарт
logoбундеслига Германия
онлайны
logoКонрад Лаймер
logoНиколас Нарти
logoХарри Кейн
logoЙосип Станишич
logoЛоранс Ассиньон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
53 минуты назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
сегодня, 04:18
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
сегодня, 04:10
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Санфречче»
только что
«Ювентус» – «Пафос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
10 минут назад
Карпукас о «Локо»: «Стал чуть взрослее ментально. Побольше стало игроков с большим опытом»
23 минуты назад
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
42 минуты назад
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
сегодня, 04:31
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29