«Бавария» разгромила «Штутгарт» на выезде – 5:0. Кейн сделал хет-трик, Ассиньон удалили

«Бавария» разгромила «Штутгарт».

«Бавария » в гостях забила пять безответных голов «Штутгарту » (5:0) в 13-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «МХП-Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 11-й минуте игры счет открыл полузащитник гостей Конрад Лаймер . Николас Нарти сравнял на 40-й, но его гол отменили из-за офсайда.

На 66-й забил Харри Кейн, на 78-й – Йосип Станишич. Лоранса Ассиньона удалили на 81-й, после чего Кейн забил с пенальти. На 88-й Кейн оформил хет-трик.

Бундеслига Германия. 13 тур 6 декабря 14:30, МХП-Арена Штутгарт Завершен 0 - 5 Бавария Матч окончен Левелинг Каразор 89’ Ундав Ельч 89’ 88’ Кейн

83’ Упамекано Ито 82’ Кейн

Ассиньон 81’ 78’ Станишич

Вагноман Ассиньон 74’ Эль-Ханнус Тиагу Томаш 74’ 66’ Кейн

62’ Диас 61’ Горетцка Павлович Нарти Фюрих 61’ 60’ Джексон Кейн 60’ Геррейру Карл 58’ Горетцка Хенесс 56’ 46’ Бишоф Станишич 2 тайм Перерыв 44’ Упамекано 39’ Бишоф 11’ Лаймер

Левелинг 4’ Аль-Дахиль 2’ Штутгарт Нюбель, Миттельштедт, Хендрикс, Аль-Дахиль, Вагноман, Штиллер, Андрес, Левелинг, Эль-Ханнус, Нарти, Ундав Запасные: Ельч, Буанани, Шабо, Каразор, Фюрих, Бредлов, Ассиньон, Йованович, Тиагу Томаш 1 тайм Бавария: Урбиг, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Бишоф, Лаймер, Горетцка, Киммих, Диас, Геррейру, Олисе, Джексон Запасные: Нойер, Ито, Станишич, Карл, Гнабри, Ульрайх, Та, Павлович, Кейн

