Матч окончен
«Бавария» разгромила «Штутгарт» на выезде – 5:0. Кейн сделал хет-трик, Ассиньон удалили
«Бавария» разгромила «Штутгарт».
«Бавария» в гостях забила пять безответных голов «Штутгарту» (5:0) в 13-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на «МХП-Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 11-й минуте игры счет открыл полузащитник гостей Конрад Лаймер. Николас Нарти сравнял на 40-й, но его гол отменили из-за офсайда.
На 66-й забил Харри Кейн, на 78-й – Йосип Станишич. Лоранса Ассиньона удалили на 81-й, после чего Кейн забил с пенальти. На 88-й Кейн оформил хет-трик.
Бундеслига Германия. 13 тур
6 декабря 14:30, МХП-Арена
