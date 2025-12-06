  • Спортс
  • Рахимов о 0:2 от «Ростова»: «Рубин» медленно реагировал на многие эпизоды, был технический брак. Мы имели стопроцентные моменты, которые не забили, пенальти»
Рахимов о 0:2 от «Ростова»: «Рубин» медленно реагировал на многие эпизоды, был технический брак. Мы имели стопроцентные моменты, которые не забили, пенальти»

Рашид Рахимов: у «Рубина» были стопроцентные моменты в матче с «Ростовом».

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поражении от «Ростова» в 18-м туре Мир РПЛ (0:2).

На 87-й минуте защитник донского клуба Умар Сако получил вторую желтую карточку за фол в своей штрафной – футболист гостей Игор Вуячич не реализовал пенальти.

«Футболисты выбрали пенальтиста на поле. Вуячич подошел, так они решили. С Даку об этом не говорил. Не наш день, такое бывает в футболе.

Если брать по игре, нужно сказать, что мы проиграли большое количество подборов. Единоборства мы вели не так, как это делаем обычно. У нас была медленная реакция на многие эпизоды, было достаточное количество технического брака. Мы имели стопроцентные моменты, которые не забили. У Даку в первом тайме был убойный момент, у Сиве были моменты, пенальти», – сказал Рахимов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
