Ташуев о словах Челестини, что большинство команд в РПЛ играют 5-4-1: «Извини, дорогой, но в России футбол более серьезный, здесь тренеры сильные»

Ташуев – Челестини: извини, дорогой, но в России футбол более серьезный.

Экс-тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев отреагировал на высказывания тренера ЦСКА Фабио Челестини.

Челестини ранее отметил, что большинство команд чемпионата России играют по схеме 5-4-1.

«Челестини преувеличивает, что РПЛ – это закрытая лига. Это надуманные вещи. Мы видим, что даже в чемпионате Испании 70% команд играют с низким блоком обороны. Я же всегда играл с топ-клубами в прессинг, потому что это моя стилистика. Наоборот, у нас много команд, которые стараются быть активными в атакующих действиях, тенденция изменилась.

Может, Челестини попал на матчи, где против его ЦСКА играли низким блоком. А еще, когда он только приехал в Россию, то сразу дал фейерверк – полетели голы. Но потом команды лиги поняли, что стиль после Николича изменился и стали закрывать фланги и полуфланги, поэтому ему стало сложнее обыгрывать такие клубы.

Позиционная атака – это не его фишка, он же сам сказал, что для него атака – это молния. Извини, дорогой, но в России футбол более серьезный, здесь тренеры сильные, они изучают соперников скрупулезно. Я что идиот давать Глебову пространство? Конечно, я буду блоки ставить. Сейчас современная тенденция мирового футбола – играй сам, но другим сыграть не дай. Такая правильная тенденция, например, есть у Андрея Талалаева в «Балтике», – сказал Ташуев.