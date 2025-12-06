  • Спортс
«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в дерби – 1:1. Голы Маричаля и Тюкавина отменили, Сергеев забил, у Осипенко автогол

«Спартак» сыграл вничью с «Динамо».

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби (1:1) в рамках 18-го тура Мир РПЛ.

Матч проходил на «Лукойл Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 6-й минуте гол забил форвард гостей Константин Тюкавин, но судьи отменили взятие ворот из-за офсайда.

Счет был открыт на 19-й минуте – защитник бело-голубых Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота. Иван Сергеев сравнял на 61-й. Николас Маричаль забил на 85-й, но его гол отменили после ВАР из-за офсайда у Эль-Мехди Маухуба.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
6 декабря 13:45, Лукойл Арена
Спартак
Завершен
1 - 1
Динамо
Матч окончен
90’
+7’
Маричаль
Дмитриев
84’
Угальде   Гарсия
80’
75’
Тюкавин   Ан. Миранчук
Солари   Мартинс Перейра
74’
66’
Касерес
61’
  Сергеев
Маркиньос   Зобнин
60’
57’
Гладышев   Маухуб
Маркиньос
56’
55’
Нгамале
46’
Осипенко   Касерес
2тайм
Перерыв
  Осипенко
19’
Спартак
Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Маркиньос, Барко, Жедсон Фернандеш, Солари, Угальде
Запасные: Литвинов, Мартинс Перейра, Зобнин, Бонгонда, Заболотный, Хлусевич, Гузиев, Помазун, Довбня, Рябчук, Массалыга, Гарсия
1тайм
Динамо:
Лунев, Скопинцев, Фернандес, Осипенко, Маричаль, Нгамале, Бителло, Фомин, Сергеев, Гладышев, Тюкавин
Запасные: Лещук, Касерес, Ан. Миранчук, Окишор, Маухуб, Расулов, Зайдензаль, Глебов, Маринкин, Макаров
Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

