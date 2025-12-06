Матч окончен
«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в дерби – 1:1. Голы Маричаля и Тюкавина отменили, Сергеев забил, у Осипенко автогол
«Спартак» сыграл вничью с «Динамо».
«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби (1:1) в рамках 18-го тура Мир РПЛ.
Матч проходил на «Лукойл Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 6-й минуте гол забил форвард гостей Константин Тюкавин, но судьи отменили взятие ворот из-за офсайда.
Счет был открыт на 19-й минуте – защитник бело-голубых Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота. Иван Сергеев сравнял на 61-й. Николас Маричаль забил на 85-й, но его гол отменили после ВАР из-за офсайда у Эль-Мехди Маухуба.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
6 декабря 13:45, Лукойл Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
