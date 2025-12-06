«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в дерби – 1:1. Голы Маричаля и Тюкавина отменили, Сергеев забил, у Осипенко автогол

«Спартак» сыграл вничью с «Динамо».

«Спартак » и «Динамо » сыграли вничью в московском дерби (1:1) в рамках 18-го тура Мир РПЛ.

Матч проходил на «Лукойл Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 6-й минуте гол забил форвард гостей Константин Тюкавин , но судьи отменили взятие ворот из-за офсайда.

Счет был открыт на 19-й минуте – защитник бело-голубых Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота. Иван Сергеев сравнял на 61-й. Николас Маричаль забил на 85-й, но его гол отменили после ВАР из-за офсайда у Эль-Мехди Маухуба.

