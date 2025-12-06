  • Спортс
  • «Ман Сити» разгромил «Сандерленд» – 3:0. Фоден забил и ассистировал Гвардиолу, у Шерки две голевых – одна рабоной
29

«Ман Сити» разгромил «Сандерленд» – 3:0. Фоден забил и ассистировал Гвардиолу, у Шерки две голевых – одна рабоной

«Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд».

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Сандерленд» (3:0) в 15-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Этихад».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Рубен Диаш открыл счет на 31-й минуте с передачи Райана Шерки, Йошко Гвардиол забил на 35-й с паса Фила Фодена. На 65-й Фоден забил сам – Шерки ассистировал ему рабоной.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
6 декабря 15:00, Этихад
Манчестер Сити
Завершен
3 - 0
Сандерленд
Матч окончен
90’
+5’
О`Нин
88’
Хьюм   О`Нин
Бернарду Силва   Льюис
82’
Шерки   Савиньо
82’
73’
Г. Джака   Мандл
72’
Садики   Аденгра
Гвардиол   Аке
70’
Фоден   Рейндерс
69’
Холанд   Мармуш
69’
  Фоден
65’
56’
Траоре   Тальби
56’
Изидор   Бробби
2тайм
Перерыв
Гвардиол
37’
  Гвардиол
35’
  Рубен Диаш
31’
Манчестер Сити
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Доку, Шерки, Фоден, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Холанд
Запасные: Траффорд, Аке, Аит-Нури, Льюис, Бобб, Мармуш, Савиньо, Хусанов, Рейндерс
1тайм
Сандерленд:
Руфс, Хьюм, Мукиеле, Альдерете, Бэллард, Гертрюйда, Ле Фе, Садики, Г. Джака, Траоре, Изидор
Запасные: Майенда, Аденгра, Пэттерсон, Нил, О`Нин, Бробби, Мандл, Тальби, Ригг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
