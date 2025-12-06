«Ман Сити» разгромил «Сандерленд» – 3:0. Фоден забил и ассистировал Гвардиолу, у Шерки две голевых – одна рабоной

«Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд».

«Манчестер Сити » крупно обыграл «Сандерленд » (3:0) в 15-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Этихад».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Рубен Диаш открыл счет на 31-й минуте с передачи Райана Шерки, Йошко Гвардиол забил на 35-й с паса Фила Фодена. На 65-й Фоден забил сам – Шерки ассистировал ему рабоной.

