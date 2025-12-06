Матч окончен
«Ман Сити» разгромил «Сандерленд» – 3:0. Фоден забил и ассистировал Гвардиолу, у Шерки две голевых – одна рабоной
«Манчестер Сити» разгромил «Сандерленд».
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Сандерленд» (3:0) в 15-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Этихад».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Рубен Диаш открыл счет на 31-й минуте с передачи Райана Шерки, Йошко Гвардиол забил на 35-й с паса Фила Фодена. На 65-й Фоден забил сам – Шерки ассистировал ему рабоной.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
6 декабря 15:00, Этихад
Завершен
3 - 0
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
