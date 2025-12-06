Нкунку, купленный за 37+5 млн евро, может уйти из «Милана» зимой. У него 0+1 в 9 матчах Серии А в этом сезоне

Кристофер Нкунку может уйти из «Милана».

Форвард «Милана » Кристофер Нкунку может покинуть команду в ходе зимнего трансферного окна.

Футболист, купленный за 37+5 миллиона евро этим летом, в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за «Милан» в Серии А и сделал одну голевую передачу. В среднем он проводит 38 минут на поле.

В ближайшее время у клуба пройдет встреча с агентом футболиста Пини Захави . Она позволит прояснить намерения игрока и обсудить возможные варианты, сообщает Milannews24 со ссылкой на журналиста Calciomercato.com Даниэле Лонго.

Кроме того, отмечается, что на этой встрече будет обсуждаться фигура еще одного клиента агента – Роберта Левандовского, у которого истекает контракт с «Барселоной» в конце этого сезона.