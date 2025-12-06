Хаби Алонсо: «Винисиус выглядит счастливым, его улыбка заряжает команду энергией. Очень важно, чтобы он был в таком настроении. Надеюсь, это поможет ему забить»
Хаби Алонсо: улыбка Винисиуса заряжает команду энергией.
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о настроении вингера Винисиуса Жуниора.
«Он в отличном настроении как в личном, так и в профессиональном плане, он выглядит очень счастливым. Жаль, что он не забил ни [«Олимпиакосу»] в Греции, ни [«Атлетику»] в Бильбао, но его улыбка по-настоящему заряжает команду энергией.
Очень важно, чтобы он был в таком настроении. Надеюсь, завтра эти чувства помогут ему забить», – сказал Алонсо на пресс-конференции перед матчем с «Сельтой».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
