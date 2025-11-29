  • Спортс
106

Алонсо о словах Лапорты про судейство в пользу «Реала» в игре с «Эльче»: «Популистские послания. Давайте выиграем по-спортивному и заслуженно»

Хаби Алонсо обвинил Жоана Лапорту в популизме после слов о «Реале» и судьях.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо назвал популистскими слова Жоана Лапорты о судействе в матче с «Эльче».

Президент «Барселоны» Лапорта ранее прокомментировал слова президента «Реала» Флорентино Переса про то, что лучший период в истории сине-гранатовых совпал с выплатами бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. 

Лапорта заявил: «Только в прошлом туре (2:2 с «Эльче» – Спортс’‘) «Реал» забил два гола, которые, как по мне, нельзя было засчитывать – в одном эпизоде Беллингем явно касается мяча рукой, а в другом Винисиус ломает нос Пенье, и эти два гола не должны были быть засчитаны. И «Барса» сейчас была бы лидером Ла Лиги».

«Существуют популистские послания. Давайте сосредоточимся на себе, выиграем по-спортивному и заслуженно.

Каждый матч – это проверка», – сказал Алонсо на пресс-конференции.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
