«Спартак» открыл трибуну Никиты Симоняна на «Лукойл Арене». Романцев поучаствовал в церемонии

На стадионе «Спартака» открыли трибуну Никиты Симоняна.

Случилось это в субботу перед матчем 18-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо».

На церемонии у «Лукойл Арены» присутствовали дочь Симоняна Виктория, бывший главный тренер «Спартака » Олег Романцев , экс-футболист «Спартака» и председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, бывший пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг .

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.