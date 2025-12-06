«Спартак» открыл трибуну Никиты Симоняна на «Лукойл Арене». Романцев поучаствовал в церемонии
На стадионе «Спартака» открыли трибуну Никиты Симоняна.
На стадионе «Спартака» открыли трибуну Никиты Симоняна.
Случилось это в субботу перед матчем 18-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо».
На церемонии у «Лукойл Арены» присутствовали дочь Симоняна Виктория, бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, экс-футболист «Спартака» и председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, бывший пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг.
Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1390 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости