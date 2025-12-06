Тренеры и футболисты будут давать интервью в перерывах матчей на ЧМ-2026 (The Times)
Тренеры и футболисты будут давать интервью в перерывах матчей на ЧМ-2026.
Главные тренеры и игроки будут давать интервью в перерывах матчей на ЧМ-2026.
Всем командам сообщили, что они должны соблюдать требование о наличии представителя в перерывах – тренера или футболиста – для вещательной компании.
Командам также будет предложено проводить предматчевые пресс-конференции за два дня до матча, а не за один, как это является традиционным. Отмечается, что это изменение рассчитано на европейскую аудиторию.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости