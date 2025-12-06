Зампред Госдумы Жуков о выступлениях «Спартака» осенью: «Оцениваю максимум на тройку. Пока трудно сказать, сохранит ли Романов свой пост»

Александр Жуков: выступления «Спартака» оцениваю максимум на тройку.

Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков оценил выступления «Спартака» в осенней части сезона.

Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 28 очков после 17 туров. Исполняющим обязанности главного тренера команды является Вадим Романов .

«Трудно пока сказать, сохранит ли Вадим Романов свой пост, я думаю, что до зимнего перерыва никаких изменений не будет.

Выступление «Спартака » в первой части чемпионата России я оцениваю на тройку. Максимум на тройку», – сказал Жуков.